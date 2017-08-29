Испания

Турецкий полузащитник Эмре Мор перешел из дортмундской Боруссии в Сельту.

Сельта завершила приобретение атакующего полузащитника Эмре Мора из Боруссии Дортмунд, сообщил официальный сайт испанского клуба.

20-летний турок, который сам выразил желание покинуть Боруссию, подписал с Сельтой пятилетний контракт. По информации Marca, сумма трансфера составила 13 миллионов евро.

Мор перешел в Боруссию Дортмунд прошлым летом из датского Норшделланнда за сумму около 9,5 миллионов евро.

В своем единственном сезоне за "шмелей" он отыграл 19 матчей, шесть из которых в стартовом составе, забил один гол и отдал две результативные передачи.