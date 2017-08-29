Испания

Центральный защитник Аймен Абденнур покинет Валенсию до закрытия трансферного окна.

Центральный защитник Валенсии Аймен Абденнур подтвердил, что он покинет испанский клуб до закрытия трансферного окна.

"Как говорят, любой конец — это новое начало. Сегодня подошло к концу мое приключение с Валенсией", — написал Абденнур на своей странице в Инстаграме.

"Я хочу поблагодарить всех тренеров, президента клуба, вице-президента клуба, технический и медицинский персонал и всех, кто хоть как-то связан с этой семьей. Мне будет очень не хватать товарищей по команде, с которыми я провел два отличных сезона. Надеюсь, этот сезон будет вашим".

"Огромное спасибо фанатам Валенсии за их преданность и поддержку. Вы невероятные. Я вас никогда не забуду. Очень горжусь тем, что носил эту футболку. Амунт, Валенсия".

По информации RMC, 28-летний алжирец близок к переходу в Марсель.

Абденнур присоединился к Валенсии летом 2015 года из Монако. За "летучих мышей" защитник провел 43 матча во всех турнирах.