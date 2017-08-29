Испания

Нападающий Атлетико Лусиано Вьетто может остаться в мадридском клубе, если сорвется переход Диего Косты.

Этим летом СМИ связывали Вьетто с переходом в разные европейские клубы, однако аргентинец так и не сменил клубную прописку.

По информации Marca, Лусиано Вьетто продолжит выступать за Атлетико, если же сорвется переход Диего Косты из Челси.

В ином случае, 23-летний форвард должен будет покинуть мадридский клуб.

Если же Вьетто будет позволено покинуть Атлетико, то Валенсия, Саутгемптон и Сампдория будут готовы сделать предложение о переходе в ближайшее время.

Прошлый сезон Вьетто отыграл в Севильи на правах аренды и забил 10 голов в 31 матчах во всех турнирах.