Испания

Похоже, трансфер полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо в Барселону все-таки сорвался.

В последние дни трансферного окна Барселона попытается переманить форварда Атлетико Антуана Гризманна, нападающего Ювентуса Пауло Дибала или же хавбека Монако Тома Лемара.

К таким действиям "сине-гранатовые" прибегли из-за отказа Ливерпуля в трансфере Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Отмечается, что Барса уже вступила в переговоры по каждому из трех вышеперечисленных футболистов.

При этом наиболее вероятным вариантом является трансфер игрока Монако Лемара.