Похоже, трансфер полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо в Барселону все-таки сорвался.
ТОМ ЛЕМАР, GETTY IMAGES
30 августа 2017, 09:32
В последние дни трансферного окна Барселона попытается переманить форварда Атлетико Антуана Гризманна, нападающего Ювентуса Пауло Дибала или же хавбека Монако Тома Лемара.
К таким действиям "сине-гранатовые" прибегли из-за отказа Ливерпуля в трансфере Филиппе Коутиньо. Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.
Отмечается, что Барса уже вступила в переговоры по каждому из трех вышеперечисленных футболистов.
При этом наиболее вероятным вариантом является трансфер игрока Монако Лемара.