Испания

Полузащитник Дарко Брашанац продолжит карьеру в Леганесе.

Хавбек сборной Сербии Дарко Брашанац, как минимум следующий сезон проведет в Леганесе.

Официальный сайт клуба сообщает об аренде игрока на один год, но без права выкупа по истечению этого срока.

Брашанац лишь прошлым летом переехал в Испанию, перейдя в Бетис из Партизана за 1,5 миллиона евро. В прошлом розыгрыше Примеры 25-летний полузащитник забил один гол и отдал один ассист в 25 матчах Ла Лиги.

Отметим, что после двух туров нынешнего чемпионата Испании Леганес составляет компанию Барселоне и Реал Сосьедаду, среди команд, которые еще не теряли очки.