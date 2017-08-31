Испания

Легендарный тренер сэр Алекс Фергюсон прокомментировал расстановку сил в европейском футболе.

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед рассказал, кто по его мнению является лучшей командой мира и кто будет сильнейшим на клубном уровне в ближайшие годы.

"В нынешнее время очень сложно выиграть у мадридского Реала. Я считаю, что если они будут вместе, будут сплоченной командой, то будут сильнее всех в ближайшие три-четыре года. Туринский Ювентус — хорошая альтернатива "бланкос", но Реал доминирует и демонстрирует очень сильную игру", — цитирует Фергюсона Marca.

Напомним, что Реал является действующим чемпионом Испании, а также дважды подряд становился лучшей командой Европы, побеждая в Лиге чемпионов.