Испания

Каталонцы уже нашли альтернативу бразильцу.

Барселона надеется, что сможет оформить трансфер Филиппе Коутиньо эти летом. Но каталонцы в любом случае готовят план Б, если не удастся совершить громкий переход бразильца.

Как сообщает AS, "сине-гранатовые" достигли предварительной договоренности о переходе Рияда Мареза из Лестера Этот трансфер обойдется Барселоне в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль согласился продать Коутиньо в Барселону за 160 миллионов евро

Отметим, что недавно Барселона потратила 105 миллионов евро на покупку Усмана Дембеле.