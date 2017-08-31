Испания

Испанский клуб завершает переход нападающего Сток Сити Бояна Кркича.

Следующий сезон Боян, вероятно, проведет в Примере. Как сообщает известный испанский журналист Гильем Балаге, Алавес договорился со Сток Сити относительно аренды игрока.

По информации Балаге, в данный момент клубы завершают все формальности. Соглашение будет рассчитано на один год.

В прошлом сезон Кркич побывал в аренде в Майнце, где забил 1 гол в 11 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось об интересе к Бояну со стороны Лас Пальмаса.