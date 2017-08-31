Испания

Алавес арендовал форварда Сток Сити Бояна Кркича до конца сезона.

Форвард Сток Сити Боян Кркич проведет текущий сезон на правах аренды за Алавес, сообщил официальный сайт испанского клуба.

Боян перешел в Сток Сити из Барселоны летом 2014 года за 1,8 миллиона евро. С тех пор 27-летний испанец провел за "гончаров" 62 матча, в которых забил 15 голов.

Во второй половине прошлого сезона Кркич выступал на правах аренды за Майнц, где забил один гол в 11 матчах Бундеслиги.