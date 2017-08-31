Алавес арендовал форварда Сток Сити Бояна Кркича до конца сезона.
Боян Кркич, deportivoalaves.com
31 августа 2017, 21:37
Форвард Сток Сити Боян Кркич проведет текущий сезон на правах аренды за Алавес, сообщил официальный сайт испанского клуба.
Боян перешел в Сток Сити из Барселоны летом 2014 года за 1,8 миллиона евро. С тех пор 27-летний испанец провел за "гончаров" 62 матча, в которых забил 15 голов.
Во второй половине прошлого сезона Кркич выступал на правах аренды за Майнц, где забил один гол в 11 матчах Бундеслиги.