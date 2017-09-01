Испания

Трансферное окно в Испании открыто до полуночи.

Вчерашний день прошел под знаком завершения трансферного окна в большинстве топ-чемпионатов Европы.

Так больше не могут совершать покупки команды из Англии, Германии, Франции или Италии. Однако в Испании "час икс" наступит лишь сегодня ночью.

Таким образом, испанские команды могут подписывать игроков из других чемпионатов, а это означает, что трансферные саги о переходе Филиппе Коутиньо в Барселоны или же Диего Косты в Атлетико все еще не завершены.

Напомним, что ранее появилась информация, что Ливерпуль согласился продать Коутиньо в Барселону за 160 миллионов евро. Кроме того, Барса может подписать и Рияда Мареза.