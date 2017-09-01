Трансферное окно в Испании открыто до полуночи.
Филиппе Коутиньо, getty images
01 сентября 2017, 10:28
Вчерашний день прошел под знаком завершения трансферного окна в большинстве топ-чемпионатов Европы.
Так больше не могут совершать покупки команды из Англии, Германии, Франции или Италии. Однако в Испании "час икс" наступит лишь сегодня ночью.
Таким образом, испанские команды могут подписывать игроков из других чемпионатов, а это означает, что трансферные саги о переходе Филиппе Коутиньо в Барселоны или же Диего Косты в Атлетико все еще не завершены.
Напомним, что ранее появилась информация, что Ливерпуль согласился продать Коутиньо в Барселону за 160 миллионов евро. Кроме того, Барса может подписать и Рияда Мареза.