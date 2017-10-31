Испания

Александр Пузик подводит итоги десятого тура чемпионата Испании.

Фиаско Реала в Каталонии, урок Вальверде своему недавнему ученику, важная победа Валенсии на классе, осечка Атлетико на Ванда Метрополитано, первая победа Малаги в сезоне — об этом и многом другом в итогах 10-го тура Примеры.

Результаты тура:

"Ну проиграли, ну Жироне, ну и что?"

Когда в прошлый раз мы раскритиковали Реал за унылую победу над Эйбаром (3:0), многие написали что-то вроде "есть разгром, а что вам еще надо?". Нужна была игра в футбол, а не вот эти позорные мучения. И вот уже в следующем туре команда более организованная и собранная, чем Эйбар, нокаутировала "сливочных" и серьезно ударила по их амбициям. Жирона является абсолютным дебютантом Примеры, так что игра против Реала стала для каталонского клуба первой в истории. Перед матчем тренер Жироны Пабло Мачин сказал, что у его команды всего 1 шанс на успех из 100 и вряд ли кто-то в тот момент не согласился с наставником.

В итоге хозяева добились по-настоящему исторического результата и оголили огромное количество проблем Реала. Точнее не так. Об этих проблемах всем было известно после провальных матчей в начале сезона, однако последующие победы привели к тому, что многие стали закрывать глаза на игру команды. А ее как не было, так и нет. Что же произошло в матче с Жироной? Абсолютно ничего удивительного. Худший матч Марсело за последние несколько лет, провал Хакими, который наверняка вернется в Кастилью и упустит свой шанс, абсолютно бесполезный Криштиану и, конечно же, невероятный, ослепительный, самый лучший в мире Кариииииим Бензема. Простите за подобную иронию, но уже нет сил смотреть на француза в составе Реала.

Каким образом Бензема заслужил на такие льготы в одном из лучших клубов мира? Слабую форму Криштиану можно простить, ведь он "миллион раз" возвращался на высочайший уровень и приносил команде трофеи, а как можно списывать такие промахи и низкую результативность Кариму? Очень хочется верить, что в зимнее трансферное окно Реал подпишет форварда, но если говорить честно, то очень вряд ли посреди сезона клубу удастся переманить сильного нападающего. Фанатам придется мучиться, в лучшем случае, до лета. Ну или надеяться на Роналду.

Еще о матче. Что же сделал Зидан, когда ситуация переросла в критическую? Сменил фланговых защитников, полностью проваливших матч, и выпустил атакующих Асенсио и Васкеса, таким образом перейдя к игре в 3 защитника. Васкес снова вышел на поле с огромным желанием и горящими глазами, но именно переизбыток эмоций идет во вред испанцу. И похоже, никто ему об этом не говорит, ведь ситуация не меняется от матча к матчу.

Зидан никогда не играл с подобной схемой и здесь есть две стороны медали. Тренера можно похвалить за смелое решение в такой важный момент, но, это решение не принесло команде абсолютно никаких дивидендов, а в таких случаях важно только это, а остальное не имеет смысла. Смелость и авантюризм иногда приводит к успеху, но в этот раз подобное решение стало абсолютно провальным. За это минус Зидану и его тренерскому штабу.

И в конце немного о словах француза после матча. "Итог таков, что Реал просто потерял три очка. Теперь мы отстаем от Барселоны на 8 очков, но это абсолютно ничего не меняет. Уверены, что нам по силам все исправить. Наши соперники будут терять очки по ходу сезона". Реал просто потерял три очка? Это теперь так называется? То есть у вас было куча моментов и вам не повезло? Или как это понимать? Может эти очки ничего не значат и -8 это в порядке вещей? Очень удивляет Зидан и в последнее время сугубо с отрицательной стороны. А если взглянуть на календарь "сливочных", то можно смело говорить, что, если Реалу не удастся обрести свою игру в самое ближайшее время, то к концу текущего года вопрос о чемпионе будет снят окончательно.

Вернулся, увидел, победил

Дополнительную интригу принципиальному матчу между Атлетиком и Барселоной придавал тот факт, что Эрнесто Вальверде приходилось впервые противостоять родной баскской команде, которая проложила ему дорогу в столицу Каталонии. Отсюда вытекает следующая интрига — противостояние ученика Сиганды против учителя Вальверде. Новый тренер Атлетика продолжил идти по пути своего учителя и не стал менять философию клуба и команды. Теперь же ему предстояло сдать важный экзамен и не упасть в грязь лицом на глазах Эрнесто.

По итогам матча можно смело говорить, что это испытание провальным для Атлетика не оказалось, но, с другой стороны, все могло выйти намного успешнее. Однако здесь нужно винить только самих себя. Кто мешал Адурису сначала попасть головой в ворота с нескольких метров, а затем реализовать свой выход один на один еще при счете 0:0? А Барселона такое расточительство не прощает. Снова наказал Месси. Типичный гол Барсы.

"Львы" вполне могли уйти от поражения в конце встречи, но несколько раз спас Тер Штеген. А когда хозяева совсем оголили тылы, сине-гранатовые убежали в контратаку и реализовали большинство. Забил Паулиньо и теперь на его счету больше голов, чем у Бензема и Роналду вместе взятых. Забавно выходит, не правда ли? Футболист, трансфер которого не критиковал только ленивый, приносит своей команде намного больше пользы (речь не только о голах), чем главные игроки Реала. И такое бывает.

Что касается игры тех или иных футболистов, то в составе Барсы выделим Хорди Альбу, Марка-Андре тер Штегена, Паулиньо и, конечно же, Лео Месси. Кто стал игроком матча, думаю, говорить не стоит. Есть вещи, которые не меняются из тура в тур. Очередной слабый матч выдал Андре Гомеш. Часто могло показаться, что Вальверде заменил португальца, ведь его совсем не было видно, но он все-таки был на поле. Абсолютно бесполезно. Из рядов Атлетика и выделить кого-то сложно. Старались все футболисты и никто общей картины не испортил. Другое дело, что не было игрока, который выделялся бы из толпы, а именно в этом топ-команды отличаются от среднестатистических.

Атлетико не меняет курс

Атлетико уже давно стоило покритиковать, но что-то мы оттягивали этот процесс. Матч с Вильярреалом в очередной раз доказал, что Симеоне не намерен менять свою философию и не станет подстраиваться под нынешние реалии. А в чем же эти реалии? Вспомните чемпионский сезон "матрасников", когда они уделали Барсу и Реал с теми же Месси и Роналду во главе. И посмотрите на игру "индейцев" прямо сейчас. Найдете хотя бы парочку принципиальных отличий? В этом и беда. Симеоне тогда пошел по единственно правильному пути, который привел его к вершине и в этом безусловно его заслуга, но сейчас подобным образом ему не удается добиваться успеха. Почему? Ответ прост — абсолютно все коллективы приспособились к игре Атлетико и знают, как этой команде противодействовать.

Перед Симеоне абсолютно точно стоит "снимать шляпу" за чемпионство и относительные успехи в Лиге чемпионов, но разве он не понимает, что в футболе тенденции меняются не то, что с каждым месяцем, а с каждым днем? Прекрасно он это осознает и именно поэтому пытался дважды уйти из Атлетико. При этом, ни в коем случае нельзя обвинять одного лишь Эль Чоло. Атлетико попросту не располагает теми ресурсами, что Барса и Реал и поэтому из года в год борьбы не получается. А со стороны руководства к тренеру вообще вопросов быть не может. Другое дело, что Симеоне является максималистом по своей натуре и немного странно видеть, как он буквально топчется на месте.

А теперь чуточку подробнее. Как играет Атлетико в последние годы? Любому из Вас в голову придет слово "автобус" и Вы будете правы. Слаженная оборона является главной отличительной чертой Атлетико и пока Симеоне будет у руля, этого не изменить. А что происходит в матчах против команд, которые заведомо слабее или конкурентов за место в Лиге чемпионов, где "кольчонерос" обязаны играть с позиции силы? Атлетико в 9 матчах из 10 действует настолько прагматично, что абсолютно нет ясности, кто является фаворитом на поле. В итоге "матрасники" зачастую добиваются результата, но это происходит все реже и реже. Вот и в этом туре из подобной ловушки без особых проблем выбрался Вильярреал.

"Субмарина" любит играть в атакующий футбол, но понимая, что в игре с Атлетико этого сделать не удастся, гости спокойно подстроились под игру соперника и добились желаемого результата. Пусть Вильярреал сравнял счет и в конце, но разве он этого не заслужил?

Валенсия: победа настоящих чемпионов

Что отличает команды с настоящими чемпионскими амбициями от коллективов-выскочек, выдающих лишь мощные отрезки? То, что первым удается треть матчей выигрывать просто на классе, а вторые после серии успехов сталкиваются с проблемами, которые в итоге приводят к краху, ведь на одном задоре и характере здесь не выехать.

И теперь давайте взглянем на матч Валенсии против Алавеса. "Летучие мыши" смогли забить два гола при минимальном количестве ударов, тогда как хозяева лупили, лупили, но все практически без толку.

Не подумайте, что мы сейчас причисляем Валенсию к претендентам на чемпионство, но матч с Алавесом показал, что эта команда способна играть с большим запасом и рассчитывать на победы, как говорится, "малой кровью". Теперь отдельно о кадрах. После феерических выступлений в прошлых матчах совсем не показал себя Гонсалу Гедеш.

Португалец был мало заметен и первым отправился отдыхать. Зато наконец напомнил о себе Андреас Перейра. В этом матче игрок, арендованный у МЮ, был настоящим лидером на поле и именно он начинал большинство атак своего коллектива. Очень слабо отыграл на месте дисквалифицированного Парехи молодой Солер. Невзрачный матч для Гайя, а остальные — на своем привычном уровне.

Добавим, что гол Дзадзы позволил ему обогнать Марко Ди Вайя в списке самых результативных итальянцев в истории Валенсии и с 15-ю голами выйти на первое место.

Севилья остановила Леганес

Севилья и Леганес подходили к очному матчу в абсолютно разных состояниях. "Нервионцы" в прошлых двух турах проиграли прямым конкурентам Атлетику и Севилье, а также были уничтожены Спартаком в Лиге чемпионов, тогда как дела Леганеса шли как нельзя лучше. Аутсайдер чемпионата шел на пятом месте. И это не шутка. Тем не менее, в стане Севильи понимали, что им нужно наконец победить, дабы вернуть уверенность и игра против "пепинерос" идеально подходила для этого, ведь в случае виктории команда выходила бы на пятое место.

В итоге хозяева сыграли лучше своего соперника и по делу забрали три очка. Леганес огрызался, боролся и не сдавался, но класс оппонента был выше и это стало главное причиной успеха "нервионцев". Отличный матч провел Пабло Сарабия. Гол + ассист и статус лучшего игрока матча. Леганесу ни в коем случае нельзя падать духом. Да, впереди у команды крайне непростой график (Барселона, Валенсия, Сельта и Вильярреал), однако именно в таких встречах нужно заявлять о себе во всеуслышание.

Одной строкой:

Малага добилась первой победы в чемпионате. И это мы говорим о команде, которая в конце прошлого сезона уничтожала на своем пути всех и вся. Понятно, что виной тому продажа ключевых футболистов, но первая победа лишь в 10-м туре говорит о многом. Повержена была Сельта, для которой это фиаско стало вторым кряду.

Эйбар умудрился во втором тайме матча против Леванте отквитать два гола и вырвать ничейный результат. При этом "оружейники" весь матч играли лучше гостей и те лишь чудом забили дважды в первой половине. Два удара, два гола.

Сосьедад и в этом туре продолжил терять очки. На этот раз команда Сакристана умудрилась в конце встречи получить два гола от Хетафе и покинуть пригород Мадрида ни с чем.

Лас Пальмас начал матч с Депортиво с быстрого гола Лоика Реми, но подопечные Пералло еще в первом тайме отыгрались, а во втором забили еще дважды, сумев увеличить отрыв от зоны вылета, где находятся сами представители Канарских островов.

Бетис во время матча с Эспаньолом знал результаты матчей всех конкурентов и имел возможность переместиться сразу же на пятую строчку таблицы, но каталонцы были против. Херард Морено в начале второго тайма воспользовался нерасторопностью защитников Бетиса и забил единственный гол.

Игрок тура:

Интересные факты тура:

76 — Серхио Бускетс получил 76-ю желтую карточку в составе Барсы и сравнялся по этому показателю с Карлесом Пуйолем. Больше только у Хосепа Гвардиолы (80).

100 — Сауль провел 100-й матч за Атлетико в Примере.

15 — 29 октября 2002 Андрес Иньеста дебютировал за Барселону.

2,5% — Из всех игроков, забивавших в топ-5 лигах худшая реализация у Криштиану Роналду (2,5%).

4 — Хорди Альба отдал 4 ассиста на Лео Месси в этом сезоне.

8 — В истории Примеры не было ни одной команды, которая после 10-го тура умудрялась растерять восьмиочковое преимущество.

5 — Моралес был вовлечен в 5 из последних 6 голов Леванте (3 гола, 2 ассиста).

1 — Барселона продемонстрировала лучший старт в истории Ла Лиги.

13 — Реал прервал гостевую победную серию на 13-м матче.

1 — Жирона является единственной командой в Ла Лиге, которой не удалось забить Кариму Бензема.

200 — Филипе Луис провел 200-й матч за Атлетико в Примере.

31 — Лео Месси за 31 матч против Атлетика умудрился забить 22 гола и отдать 9 ассистов.

22 — Иско принял участие в 22 голах Реала в последних 20 матчах (13 голов + 9 ассистов).

2 — Хетафе забил 10 из своих 13 голов во вторых таймах.

9 — Малага лишь в 10-м туре добилась первой победы в сезоне.

9 — Дзадза забил за Валенсию в этом сезоне уже 9 голов — больше, чем за все время в Вест Хэме (8).

Посещаемость:

Матч Результат Посещаемость Алавес – Валенсия 1:2 18 638 Атлетико — Вильярреал 1:1 61 421 Атлетик — Барселона 0:2 43 570 Севилья — Леганес 2:1 32 097 Хетафе — Сосьедад 2:1 11 010 Жирона — Реал 2:1 13 382 Эйбар — Леванте 2:2 5 131 Малага — Сельта 2:1 19 541 Эспаньол — Бетис 1:0 17 856 Лас-Пальмас — Депортиво 1:3 14 805

Полужирным выделены минимальные и максимальные значения таблицы.

Вопросы тура:

Юмор недели:

Приносим извинения, но на этой неделе юмор сконцентрирован исключительно на мадридском Реале. И здесь не идет речь о предвзятости, просто таковы тенденции.

Может пора сконцентрироваться исключительно на футболе?

Мадридский корабль идет ко дну.

Ну разве это не смешно? Даже Криштиану плачет, но вряд ли от смеха.

Защита Реала в этом сезоне.

Так вот чем заняты в Реале.

Коротко о матче Жирона — Реал.

Жирона просто так не сдается.

Во, отдохнем от Реала. Марк-Андре тер Штеген в этом сезоне.

Без лишних слов.

Флорентино, как играет Бензема в этом сезоне?

Короли повержены.

Ладно, последнее про Реал. Криштиану увидел турнирную таблицу.

Простите, не смогли удержаться. -7, оказывается, еще не потолок.

Турнирная таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Барселона 10 9 1 0 28 3 25 28 2 Валенсия 10 7 3 0 27 11 16 24 3 Реал Мадрид 10 6 2 2 19 9 10 20 4 Атлетико 10 5 5 0 15 6 9 20 5 Севилья 10 6 1 3 11 9 2 19 6 Вильярреал 10 5 2 3 16 11 5 17 7 Леганес 10 5 2 3 9 5 4 17 8 Бетис 10 5 1 4 19 18 1 16 9 Реал Сосьедад 10 4 2 4 21 20 1 14 10 Эспаньол 10 3 4 3 9 12 -3 13 11 Хетафе 10 3 3 4 13 11 2 12 12 Леванте 10 2 6 2 11 13 -2 12 13 Жирона 10 3 3 4 11 15 -4 12 14 Сельта 10 3 2 5 19 16 3 11 15 Атлетик 10 3 2 5 10 12 -2 11 16 Депортиво 10 3 2 5 13 19 -6 11 17 Эйбар 10 2 2 6 5 22 -17 8 18 Лас-Пальмас 10 2 0 8 8 25 -17 6 19 Малага 10 1 1 8 6 21 -15 4 20 Алавес 10 1 0 9 4 16 -12 3

Расписание следующего тура:

Александр Пузик, Football.ua

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