Испания

Третий голкипер Реала и сын главного тренера команды Лука Зидан перенес операцию на плече.

О том, что Лука Зидан был прооперирован, сообщает официальный сайт Реала.

"Лука Зидан перенес операцию из-за проблем с плечом. Операция была произведена в Лионе доктором Жилем Волшом под наблюдением медицинской службы Реала", — гласит заявление клуба.

Точные сроки возвращения 19-летнего вратаря не называются.

Перед началом нынешнего сезона Лука стал третьим вратарем основной команды Реала, после Кейлора Наваса и Кико Касильи. Навас сейчас также травмирован, поэтому в матче с Тоттенхэмом играть в воротах мадридцев будет Касилья, а в запасе останется 17-летний Моха Рамос.

Матч Тоттенхэм – Реал начнется сегодня в 21:45 по киевскому времени.