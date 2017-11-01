Испания

Нападающий Реала Карим Бензема ответил на критику бывшего форварда Барселоны и сборной Англии Гари Линекера.

Линекер в последнее время немало высказывался с критикой в адрес Бензема. После встречи Реала и Тоттенхэма в Лиге чемпионов Линекер написал: "Мне кажется или Бензема слегка переоценен? Забивать в каждой второй игре за такую сильную команду, как Реал – ничего особенного. Солидно, но это еще не величие".

Бензема, который в этом сезоне забил 1 гол за Реал во всех турнирах, ответил англичанину.

"Мне сложно принять критику от бывших игроков, которые стали журналистами и сеют вокруг свою ненависть", — заявил Карим.

"У них были те же сложности, но они не чувствую никакой солидарности. Мне стыдно за него, если честно".

Бензема сможет ответить Линекеру на футбольном поле – сегодня он сыграет против бывшей команды Гари, Тоттенхэма, в Лиге чемпионов. Матч на Уэмбли начнется в 21:45 по киевскому времени.