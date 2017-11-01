Испания

Полузащитник Монако Тома Лемар привлек внимание Барселоны.

В поисках усиления левого фланга атаки Барселона обратила внимание на Тома Лемара из Монако, утверждает The Telegraph.

Летом француз был близок к переходу в Арсенал за 90 млн фунтов, но сделка так и не состоялась.

Ожидается, что Арсенал вернется к переговорам по Лемару следующим летом, но теперь ему придется выдержать конкуренцию с Барселоной.

В нынешней кампании на счету Лемара 10 матчей, 1 гол и 3 ассиста в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что Барселона интересуется полузащитником Байера Юлианом Брандтом.