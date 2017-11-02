Нападающий Реала Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он добивается продления текущего соглашения с Мадридом.
Криштиану Роналду, Getty Images
02 ноября 2017, 06:59
После перехода Неймара в ПСЖ и продления Лионелем Месси контракта с Барселоной в СМИ появилась информация о том, что Криштиану собирается выбить для себя новое соглашение с Реалом, дабы его оклад не уступал зарплатам бразильца и аргентинца.
Тем не менее, сам футболист заявил, что текущее положение дел его устраивает.
"У меня все хорошо в Реале", — сказал Роналду в интервью beIN Sports.
"В данный момент у меня остались 4 года по текущему соглашению, и мне не нужен новый контракт".
"Я в порядке", — поведал португалец.
Криштиану стал автором единственного гола Реала в поединке Лиги чемпионов против Тоттенхэма, в котором мадридцы уступили со счетом 1:3.