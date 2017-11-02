Испания

Нападающий Реала Криштиану Роналду опроверг информацию о том, что он добивается продления текущего соглашения с Мадридом.

После перехода Неймара в ПСЖ и продления Лионелем Месси контракта с Барселоной в СМИ появилась информация о том, что Криштиану собирается выбить для себя новое соглашение с Реалом, дабы его оклад не уступал зарплатам бразильца и аргентинца.

Тем не менее, сам футболист заявил, что текущее положение дел его устраивает.

"У меня все хорошо в Реале", — сказал Роналду в интервью beIN Sports.

"В данный момент у меня остались 4 года по текущему соглашению, и мне не нужен новый контракт".

"Я в порядке", — поведал португалец.

Криштиану стал автором единственного гола Реала в поединке Лиги чемпионов против Тоттенхэма, в котором мадридцы уступили со счетом 1:3.