Испания

Вингер Реала Криштиану Роналду считает, что критики слишком сильно зациклены на его голах.

Роналду в нынешнем сезоне забил 8 голов в 12 матчах во всех турнирах, но только 1 – в Ла Лиге.

"Я чрезвычайно спокоен. Сегодня просто хорошие выступления не считаются. Все, что принимается в расчет – голы, голы, голы", — заявил Криштиану.

"Моя статистика – я не собираюсь о ней говорить. Откройте Google, вбейте "Криштиану Роналду голы" – и вот они, все сразу. Меня это вообще не волнует".

Кроме того, Роналду заверил, что не просит у клуба новый контракт, ведь его нынешнее соглашение действует еще 4 года.

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