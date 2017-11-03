Похоже, что вингер Барселоны Усман Дембеле скоро снова сможет играть.
Усман Дембеле, getty images
03 ноября 2017, 08:56
Дембеле перешел в Барселону этим летом, но уже в середине сентября в матче против Хетафе травмировал бедро. Ожидалось, что он проведет вне игры 3-4 месяца.
Сам француз ранее заявил, что хочет быть готов играть уже через два месяца. Похоже, что все идет по плану Усмана – он выложил в Инстаграм свое фото с тренировочной базы Барселоны, на котором надевает бутсы. Авторитетное французское издание L'Equipe видит в этом знак того, что Дембеле вернулся к тренировкам.
Дембеле обошелся Барселоне в 105 млн евро. Таким образом, он на данный момент занимает второе место в списке самых дорогих трансферов в истории футбола после Неймара, который сменил Барселону на ПСЖ за 222 млн. Уже летом Усман уступит вторую строчку Килиану Мбаппе, которого ПСЖ выкупит у Монако за 180 млн.
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