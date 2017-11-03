"Королевский клуб" заинтересован в приобретении полузащитника Ливерпуля Филиппе Коутиньо.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
03 ноября 2017, 11:24
В летнее трансферное окно Коутиньо был одной из главных целей Барселоны, однако Ливерпуль отказался продавать своего полузащитника в испанский клуб.
Несмотря на то, что заключить сделку "сине-гранатовым" не удалось, они не оставляют попыток приобрести бразильца и все еще надеются заполучить Филиппе.
Как сообщает Mundo Deportivo, в ситуацию намерен вмешаться Реал, который готов перехватить Коутиньо у Барселоны.
По информации издания, мадридцы согласны выложить за хавбека 135 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что одним из претендентов на Коутиньо также является ПСЖ.