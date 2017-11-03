Испания

Тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заплатил штраф за нарушение налогового законодательства.

Жозе Моуриньо, которого обвиняли в уклонении от налогов на сумму порядка трех миллионов евро в то время, когда он возглавлял Реал, пошел на соглашение с обвинением, и после уплаты штрафа дело было закрыто.

"Могу сказать, что мое дело закрыто, — сообщил Моуриньо журналистам, собравшимся возле того же самого зала суда, где 31 июля давал показания по аналогичному делу Криштиану Роналду. – Я по-прежнему не считаю, что делал что-то неправильно, однако не стал спорить. Мне сказали, что я должен заплатить некую сумму "икс" — я заплатил сумму "икс". Чтобы уладить все эти вопросы я и приехал сюда".

Слушание дела Моуриньо состоялось в первой половине дня пятницы, поэтому традиционная предматчевая пресс-конференция (на сей раз накануне поединка против Челси) была перенесена и состоялась в четверг.

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