Испания

Football.ua представляет вашему вниманию анонс матчей одиннадцатого тура испанской Ла Лиги.

В 11-м туре испанской Примеры, кроме матча Барселона — Севилья, уж точно будет на что посмотреть. Очень интригует поединок на Месталье, где Валенсия примет Леганес. Также интересно понаблюдать как проявит себя Реал в матче против Лас Пальмаса после двух поражений от Жироны и Тоттенхэма. Голевые феерии могут случиться в играх Сельта — Атлетик и Вильярреал — Малага. Атлетико после провала в Лиге чемпионов отправится на Риасор и еще несколько поединков в расписании очередной хорнады.

Расписание тура:

Валенсия — Леганес

Суббота, 14:00, Валенсия, Месталья. Арбитр встречи — Де Бургос Бенгоэчеа.

"Мыши" продолжают сметать всех соперников со своего пути и уверенно располагаются на втором месте в турнирной таблице. В прошлом туре Валенсия сыграла хоть и плохо, но главное — добилась трех очков. В матчах против таких команд, как Алавес, и не нужно лезть из кожи вон и обязательно показывать зрелищный футбол. В таких случаях лучше поберечь силы на более принципиальные матчи, что у команды Марселино и получилось.

Теперь же у Валенсии на носу более трудный матч — на Месталью заглянет Леганес, который продолжает оставаться наиболее прагматичной командой чемпионата и очень мало пропускает. Для нынешней Валенсии такой соперник крайне неудобен, ведь "лос чес" больше по нраву играть в открытый, зрелищный футбол на встречных курсах, на что точно гости не согласятся. Игра будет сводиться к тому, что хозяева попытаются взломать оборону соперника, а "пепинерос" сыграют на контратаках.

Хорошая новость для Валенсии — отбыл дисквалификацию и готов выйти на поле Дани Парехо. В прошлом матче "мышам" пришлось туго без него, а Карлосу Солеру совсем не удалось заменить опытного партнера. Теперь же молодой игрок вернется на привычное место на правом фланге, а капитан расположится в центре. Леганесу из-за дисквалификации не сможет помочь Рубен Перес. Его место в центре поля, скорее всего, займет Дарко Брашанац.

Ориентировочные составы:

Валенсия: Нето — Монтойя, Паулиста, Гарай, Гайя — Солер, Парехо, Кондогбия, Гедеш — Дзадза, Морено

Леганес: Куэльяр – Сальдуа, Сиовас, Сантос, Гарсия – Эрасо, Брашанац, Пирес — Амрабат, Бовю, Шимановски

Травмированы: Хави Хименес — Рамос, Серантес

Дисквалифицирован: Рубен Перес (Леганес)

Под вопросом: Амрабат (Леганес)

Интересные факты:

- Валенсия выиграла последние 6 матчей в чемпионате.

- Валенсия обыгрывала Леганес в последних 4 матчах во всех турнирах.

- В последних 6 матчах в Примере Валенсия забивала минимум два гола.

прогноз 2:0

Реал — Лас-Пальмас

Вильярреал, 19:30, Мадрид, Сантьяго Бернабеу. Арбитр встречи — Санчес Мартинес.

Реал за последнюю неделю получил две сильные оплеухи в виде поражений от Жироны в Примере и от Тоттенхэма в Лиге чемпионов. Эти фиаско поставили под большое сомнение чепионство команды в Ла Лиге и выход из группы с первого места в ЛЧ соответственно. Игроки "бланкос" продолжают твердить, что Реал вот-вот вернет свою лучшую форму, но последние месяцы показали, что в команде серьезные проблемы и сейчас тренерский штаб не может найти пути решения образовавшихся проблем. Света в конце тоннеля и близко не видно.

На этих выходных "сливочным" предоставится шанс хоть немного реабилитироваться перед многомиллионной армией болельщиков — на Бернабеу приедет Лас Пальмас, который так и не научился играть в гостях. Зидан наверняка снова прибегнет к ротации и даст отдохнуть ряду ключевых исполнителей. Предугадать состав крайне сложно, но точно на поле не выйдут травмированные Гарет Бэйл, Дани Карвахаль, и Матео Ковачич. Под вопросом участие в игре Рафы Варана и Кейлора Наваса.

За Лас Пальмас, в свою очередь, не сыграют Ален Халилович, Уссама Таннане и Хонатан Виера. Потеря последнего является большой проблемой для "канареек", ведь именно Виера разгоняет большую часть атак своей команды. Несмотря на все проблемы Реала, видится, что даже полурезервным составом хозяева не испытают проблем в воскресном поединке.

Ориентировочные составы:

Реал Мадрид: Касилья — Хакими, Варан, Рамос, Тео Эрнандес — Льоренте, Каземиро, Себальос — Асенсио — Бензема, Роналду

Лас Пальмас: Лисоаин — Македо, Лемос, Бигас, Д. Кастельяно — Тана, Сампер, Гомес — Витоло, Кальери, Реми

Травмированы: Ковачич, Бэйл, Карвахаль, Л. Зидан — Халилович, Таннане, Виера

Под вопросом: Варан, Навас (оба — Реал)

Интересные факты:

- Реал в последних 17 из 20 матчей у себя дома забивал минимум 2 гола.

- Лас Пальмас проиграл 11 из 12 последних выездных матчей.

- Реал не проигрывал в 27 из последних 29 матчей на Бернабеу.

- Лас Пальмас не смог забить в 7 из 8 последних матчах на выезде.

прогноз 3:0

Депортиво — Атлетико

Суббота, 17:15, Ла-Корунья, Риасор. Арбитр встречи — Альварес Искьердо.

"Матрасники" посреди недели крайне осложнили себе жизнь в Лиге чемпионов, не сумев в родных стенах одолеть скромный Карабах. Теперь шансы команды на выход в 1/8 крайне малы и наверняка впервые за многие годы Атлетико не окажется в плей-офф самого престижного турнира Старого Света. Можно не сомневаться, что это фиаско очень сильно ударит по психологическому состоянию футболистов команды Диего Симеоне.

В 11-м туре Атлетико отправится в Ла-Корунью на матч против местного Депортиво. Сейчас ситуация такова, что нет разницы кто там в соперниках у "индейцев" (Реал и Барсу в учет не берем). Все зависит только от самого Атлетико. Если команде удастся забыть недавний провал в ЛЧ и восстановить силы, то у Депортиво особых шансов не будет. Однако в противном случае Депор имеет реальные шансы даже на победу.

Ориентировочные составы:

Депортиво: Пантилимон — Хуанфран, Шер, Сидней, Луизинью — Гильерме, Боргес — Картабия, Вальверде, Баккали — Лукас Перес

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Луис — Корреа, Партей, Габи, Сауль — Гризманн, Гамейро

Травмированы: Хиль, Лопес — Ф. Луис

Под вопросом: Р. Мартинес — Коке, Карраско

Интересные факты:

- Атлетико не проигрывает на протяжении последних 17 матчей на выезде.

- В последних 9 из 11 матчей Депортиво было забито не менее 3 голов.

- Атлетико не проигрывал у Депортиво в последних 12 играх во всех турнирах.

прогноз 1:1

Сельта — Атлетик

Воскресенье, 17:15, Виго, Балаидос. Арбитр встречи — Хиль Мансано.

Ориентировочные составы:

Сельта: Альварес — Мальо, Кабрал, Гомес, Хонни — Эрнандес, Лоботка, Васс — Аспас, Макси Гомес, Систо

Атлетик: Аррисабалага – Боведа, Нуньес, Ляпорт, Баленсиага – Микель Весга, Сан Хосе – Вильямс, Рауль Гарсия, Кордоба — Адурис

Травмированы: Ронкалья — Муниаин, Беньят, Де Маркос

Интересные факты:

- В последних 13 из 16 матчей Сельты в Ла Лиге было забито не менее 3 голов.

- Атлетик обыграл Сельту в последних 5 встречах во всех турнирах.

- Сельта не может победить в 9 из последних 10 матчей у себя дома.

- В последних 3 поединках против Сельты Атлетик забивал минимум дважды.

прогноз 2:2

Вильярреал — Малага

Воскресенье, 19:30, Вильярреал, Эль Мадригал. Арбитр встречи — Эстрада Фернандес.

Ориентировочные составы:

Вильярреал: Барбоса — Гаспар, Бонера, В. Руис, Марин — Форналс, Родри, Рамиро — Р. Сориано — Бакка, Бакамбу

Малага: Роберто — Росалес, Эрнандес, Байссе, Хуан Карлос — Ресио, Гонсалес — Кеко, Хуанпи, Кастро — Пеньяранда

Травмированы: Фернандес, Асенхо, Семедо, Б. Сориано, С. Кастильехо — Кузьманович, Рикка, Ролан, М. Торрес

Дисквалифицированы: Гонсалес, М. Тригерос (оба — Вильярреал)

Под вопросом: Хайме Коста — Д. Гонсалес

Интересные факты:

- Малага проиграла последние 5 выездных матчей.

- В последних 9 из 11 игр Малаги в гостях было забито не более двух голов.

- Вильярреал и Малага в последних 8 и 9 матчей не забивали более двух голов.

- "Субмарина" не проигрывает в последних 8 поединках у себя дома (последние три — на ноль).

прогноз 2:1

Сосьедад — Эйбар

Воскресенье, 19:30, Сан-Себастьян, Аноэта. Арбитр встречи — Трухильо Суарес.

Ориентировочные составы:

Сосьедад: Рульи — Одриосола, Льоренте, Иньиго Мартинес, Кевин Родригес — Прието, Ильяраменди, Сурутуса — Оярсабаль, Виллиан Хосе, Вела

Эйбар: Дмитрович — Оливейра, Ломбан, Арбилья — Капа, Хордан, Инуи, Ривера, Хунка — Шарлес, Энрич

Травмированы: Агиретче, Мартинес — Йоэль, Рико, Леон, рамис, Эскаланте

Дисквалифицирован: Д. Гарсия (Эйбар)

Под вопросом: К. Родригес

Интересные факты:

- Эйбар пропускал как минимум 3 гола в последних 4 матчах на выезде.

- Эйбар проиграл 6 из последних 7 матчей в гостях.

- Сосьедад не проигрывал у Эйбара в последних 7 домашних матчах.

прогноз 2:0

Бетис — Хетафе

Пятница, 22:00, Севилья, Бенито Вильямарин. Арбитр встречи — Матеу Лаос.

Ориентировочные составы:

Бетис: Адан — Барраган, Амат, Манди, Тошка — Камараса, Хави Гарсия, Гуардадо — Леон, Санабрия, Хоакин

Хетафе: Гуаита — Молинеро, Даконам, Кала, Антунеш — Бергара, Арамбарри — Фажр, Родригес, Ндиайе — Молина

Не сыграют: Феддаль, Кэмпбелл — Сибасаки

Дисквалифицирован: Дамиан Суарес (Хетафе)

Под вопросом: Дурмиси (Бетис)

Интересный факт:

- В последних 5 матчах на своем поле Бетис забивал минимум два гола.

прогноз 2:0

Алавес — Эспаньол

Суббота, 19:30, Витория-Гастейс, Мендисорроса. Арбитр встречи — Гонсалес Фуэртес.

Ориентировочные составы:

Алавес: Пачеко — Руано, Эли, Марипан - Ибай Гомес, Вакасо, Пина, Гарсия, Педраса — Медрна, Мунир

Эспаньол: Пау Лопес – Виктор Санчес, Хермосо, Давид Лопес, Мартин – Дардер, Фуэго — Баптистао, Хурадо, Пьятти – Морено

Травмированы: Лагуардия, Эрнандес — Наварро

Дисквалифицирован: Вигарай (Алавес)

Под вопросом: Педраса (Алавес)

Интересные факты:

- Алавес проиграл в 9 из последних 10 матчей в Ла Лиге.

- Эспаньол в последних 5 матчах против Алавеса оставил свои ворота на замке.

- Эспаньол обыгрывал Алавес в последних 4 матчах во всех турнирах.

- Эспаньол не смог победить в последних 5 выездных играх.

прогноз 1:1

Леванте — Жирона

Воскресенье, 13:00, Валенсия, Сьюдад де Валенсия. Арбитр встречи — Мунуэра Монтеро.

Ориентировочные составы:

Леванте: Фернандес — Педро Лопес, Постиго, Родригес, Луна — Лерма, Кампанья — Моралес, Бардхи, Иви — Алегрия

Жирона: Боно — Эспиноса, Муньеса, Хуанпе — Маффео, Гранель, Понсе, Бенитес — Порту, Стуани, Гарсия

Травмированы: Марти, Лопес, Меса — Хосе Луис Суарес, Алькала

Интересные факты:

- Леванте последние три матча свел вничью.

- В последних 5 матчах Жироны было забито не менее 3 голов.

прогноз 2:1

Анонс к центральному матчу 11-го тура Барселона — Севилья читайте на нашем сайте завтра.

Александр Пузик, Football.ua