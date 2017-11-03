Испания

Футболисты Лас Пальмас Лоик Реми и Уссама Таннане устроили "разборки" на тренировке.

На тренировке Лас Пальмаса между двумя футболистами команды произошла драка. Форвард Лоик Реми ударил мячом в отжимавшегося в тот момент хавбека Уссаму Таннане, после чего и случился конфликт между игроками.

По информации Marca, игроков удалось успокоить, но после этого они перестали общаться и игнорировали друг друга до конца тренировки и в раздевалке.

Отметим, что Лас Пальмас после 10-ти туров Примеры набрал всего 6 очков и на данный момент находится в зоне вылета.

Реми забил 4 мяча в пяти играх чемпионата, Таннане сыграл в шести поединках, но результативными действиями не отличался. Оба игрока присоединились к команде в последние часы летнего трансферного окна.