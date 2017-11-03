Бетис и Хетафе ничьей открыли очередной тур Примеры.
фото Бетис
03 ноября 2017, 23:50
В первом матче 11-го тура чемпионата Испании встретились соседи по турнирной таблице, но не смотря на соседство (Бетис – 8-й, Хетафе – 11-й) даже победа "синих" не помогла бы им догнать соперников.
Однако "бело-зеленые" были против поражения и уступая в два мяча сумели вернуться в игру и довести ее до ничейного результата.
Бетис – Хетафе 2:2
Голы: Санабрия, 68, Будебуз, 87 — Бергара, 18, Портильо, 34.
Бетис: Адан — Барраган, Амат (Фабиан Руис, 80), Манди, Тошка (Будебуз, 63) — Камараса (Санабрия, 63), Гарсия, Гуардадо — Хоакин, Леон, Тельо.
Хетафе: Гуаита — Молинеро, Кала, Даконам, Антунеш — Портильо (Оливейра, 90), Арамбарри, Бергара, Дьедиу (Мора, 81) — Анхель (Фажр, 72), Молина.
Предупреждения: Гарсия, Амат — Кала, Арамбарри, Антунеш, Даконам, Фажр, Бергара