Испания

Бетис и Хетафе ничьей открыли очередной тур Примеры.

В первом матче 11-го тура чемпионата Испании встретились соседи по турнирной таблице, но не смотря на соседство (Бетис – 8-й, Хетафе – 11-й) даже победа "синих" не помогла бы им догнать соперников.

Однако "бело-зеленые" были против поражения и уступая в два мяча сумели вернуться в игру и довести ее до ничейного результата.

Бетис – Хетафе 2:2

Голы: Санабрия, 68, Будебуз, 87 — Бергара, 18, Портильо, 34.

Бетис: Адан — Барраган, Амат (Фабиан Руис, 80), Манди, Тошка (Будебуз, 63) — Камараса (Санабрия, 63), Гарсия, Гуардадо — Хоакин, Леон, Тельо.

Хетафе: Гуаита — Молинеро, Кала, Даконам, Антунеш — Портильо (Оливейра, 90), Арамбарри, Бергара, Дьедиу (Мора, 81) — Анхель (Фажр, 72), Молина.

Предупреждения: Гарсия, Амат — Кала, Арамбарри, Антунеш, Даконам, Фажр, Бергара