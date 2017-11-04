Испания

Полузащитник Гонсалу Гедеш всем доволен в Валенсии.

Талантливый португалец выступает в стане "летучих мышей" на правах аренды из французского ПСЖ, но хочет, чтобы его контракт был выкуплен.

"Я слышал это, и это очень круто, что мной интересуются многие топ-клубы Европы, но не знаю, что будет дальше. Но я хотел бы остаться в Валенсии", передает слова португальца ESPN.

"Здесь в Испании меня здесь все устраивает, ко мне очень хорошо относятся в этом клубе и я демонстрирую неплохой футбол", – сказал Гедеш.

В рамках нынешнего чемпионата Испании 20-летний футболист провел уже 8 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 результативных передач.

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