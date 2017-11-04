Испания

Форвард Реала Криштиану Роналду рассказал о важности таланта в становлении футболиста.

Один из лучших футболистов в истории футбола рассказал, что для того, чтобы достичь высот в футболе, нужно много работать, но к тому же должен присутствовать и талант.

"Талант? Если у вас нет таланта, то можете забыть о футболе. Если у вас он есть, то вы все равно должны много работать и посвятить всего себя игре, и тогда вы будете становиться лучше. У меня есть талант.

Я решил, что смогу стать профессиональным футболистом в 16 лет, когда начал тренироваться с основной командой Спортинга", — сказал Роналду Marca.

Ранее сообщалось, что Криштиану на данный момент не собирается становиться тренером после завершения карьеры.