Испания

Представляем анонс центрального поединка 11-го тура чемпионата Испании, в котором встретятся Барселона и Севилья.

Барселона — Севилья

Суббота, 21:45, Барселона, Камп Ноу. Арбитр встречи — Гонсалес Гонсалес.

Севилья в прошлые сезоны перестала быть для Барселоны по-настоящему серьезным раздражителем. Более того, матчи прошлых лет приучили нас, что "нервионцам" зачастую даже сложно распечататься в воротах "блаугранас". Посреди недели сегодняшние соперники провели свои матчи Лиги чемпионов. Так, Севилья на своем поле отомстила Спартаку за недавнее унижение в Москве, а Барселона на выезде сыграла вничью с Олимпиакосом. При этом не стоит обращать внимание на потерю очков "сине-гранатовых" — победа была им не очень уж и нужна.

В Ла Лиге Барса продолжает демонстрировать лучший старт в истории турнира и уверенно возглавляет турнирную таблицу, тогда как Севилья по-прежнему не может найти себя. Три поражения в последних пяти матчах — явно не тот результат, которого ждет руководство от нового тренерского штаба во главе с Эдуардо Бериццо. И пока не совсем ясно, готовы ли боссы клуба дать тренеру необходимое количество времени. Понятно, что матч против Барсы не будет вершить судьбу наставника, но в случае явного провала он может приблизить его к краху.

Барселона во всех матчах играет первым номером и сегодняшняя игра исключением не станет. Хозяева с первых минут завладеют инициативой и станут создавать моменты. Вопрос в том, какую модель игры выберет Бериццо? Все мы видели, что случилось с его командой, когда она попробовала сыграть с Валенсией в более менее открытый футбол (поражение 0-4, — прим.). Поэтому логичнее предположить, что гости попробуют насытить оборону и сыграют на контратаках. Очень хочется, чтобы андалусийский коллектив сегодня дал настоящий бой, а то как-то все слишком просто складывается для Барселоны.

Что касается кадровой ситуации, то в лазарете "блаугранас" по-прежнему пребывают Усман Дембеле и Рафинья, а буквально недавно туда же угодили Серхио Роберто, Андрес Иньеста и Андре Гомеш. Эти исполнители на поле Камп Ноу сегодня не выйдут. Севилье, в свою очередь, не помогут Дани Кариссу, Нико Пареха и Хоакин Корреа. Как видим, проблемы имеются у обоих коллективов, однако критическими их называть нельзя. И Вальверде, и Бериццо без особых напряжений найдут футболистов, способных их заменить.

Ориентировочные составы:

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Деулофеу, Ракитич, Бускетс, Паулиньо — Месси, Суарес

Севилья: Рико — Меркадо, Ленгле, Кьяер, Эскудеро — Банега, Нзонзи, Писарро — Сарабия, Бен Йеддер, Нолито

Травмированы: Рафинья, Дембеле, Гомеш, Иньеста, Роберто — Каррису, Пареха, Корреа

Под вопросом: Видаль, Туран (оба — Барселона)

Интересные факты:

- Барселона не проигрывает уже 17 матчей подряд.

- Барселона выиграла 17 последних домашних матчей в Ла Лиге.

- В трех последних матчах Барсы было забито меньше 3 голов.

- Барселона не пропускает от Севильи в трех последних домашних матчах.

- Севилья не играет вничью уже 9 матчей подряд.

- Севилья проиграла три последних выездных матча в Ла Лиге.

ПРОГНОЗ 3:1