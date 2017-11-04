Хавьер Тебас ответил на заявление тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы о том, что Испания занимается репрессиями по отношению к каталонским активистам.
Хосеп Гвардиола, Getty Images
04 ноября 2017, 12:55
На днях Гвардиола, известный своими националистическими взглядами, выступил против ареста ряда активистов, ратующих за независимость Каталонии.
"Если подобное случилось с ними, то это может произойти с каждым", — сказал испанский тренер, назвав ситуацию "устрашающей".
Тем не менее, с Гвардиолой не согласен президент Ла Лиги Хавьер Тебас. По его словам, вполне нормально, когда государство действует в рамках закона.
"Гвардиола многое знает о футболе, но ничего не смыслит в законодательстве", — заявил Тебас.
Ранее Гвардиола заявил, что не собирается бить рекорд Венгера.