Испания

Хавьер Тебас ответил на заявление тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы о том, что Испания занимается репрессиями по отношению к каталонским активистам.

На днях Гвардиола, известный своими националистическими взглядами, выступил против ареста ряда активистов, ратующих за независимость Каталонии.

"Если подобное случилось с ними, то это может произойти с каждым", — сказал испанский тренер, назвав ситуацию "устрашающей".

Тем не менее, с Гвардиолой не согласен президент Ла Лиги Хавьер Тебас. По его словам, вполне нормально, когда государство действует в рамках закона.

"Гвардиола многое знает о футболе, но ничего не смыслит в законодательстве", — заявил Тебас.

Ранее Гвардиола заявил, что не собирается бить рекорд Венгера.