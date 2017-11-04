Испания

Центральный поединок 11-го тура чемпионата Испании имеет явного фаворита.

В 11-м туре чемпионата Испании на Камп Ноу сойдутся первая и пятая команда турнирной таблицы — Барселона примет Севилью.

Несмотря на то, что команды находятся в Топ-5, явным фаворитом ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы считают каталонцев.

Событие/Букмекерская контора bwin William Hill Bet365 PariMatch Победа Барселоны 1,19 1,2 1,19 1.23 Ничья 7,75 7 7 6.9 Победа Севильи 12 11 11 12.5 Месси забьет 2 или более 2,1 2,45 2,1 2,85

Отметим, что букмекеры считают весьма вероятным, что Лео Месси сможет не один раз отметиться в воротах соперника.

Поединок начнется в 21:45 по Киеву.