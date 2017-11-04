В 11-м туре чемпионата Испании на Камп Ноу сойдутся первая и пятая команда турнирной таблицы — Барселона примет Севилью.

Несмотря на то, что команды находятся в Топ-5, явным фаворитом ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы считают каталонцев.

Событие/Букмекерская контора

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William Hill

Bet365

PariMatch

Победа Барселоны

1,19

 1,2 1,19 1.23

Ничья

7,75

 7 7 6.9

Победа Севильи

12

 11 11 12.5

Месси забьет 2 или более

2,1

 2,45 2,1 2,85

Отметим, что букмекеры считают весьма вероятным, что Лео Месси сможет не один раз отметиться в воротах соперника.

Поединок начнется в 21:45 по Киеву. 

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