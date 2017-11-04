Центральный поединок 11-го тура чемпионата Испании имеет явного фаворита.
фото Барселона
04 ноября 2017, 13:05
В 11-м туре чемпионата Испании на Камп Ноу сойдутся первая и пятая команда турнирной таблицы — Барселона примет Севилью.
Несмотря на то, что команды находятся в Топ-5, явным фаворитом ведущие зарубежные и украинские букмекерские конторы считают каталонцев.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
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Победа Барселоны
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1,19
|1,2
|1,19
|1.23
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Ничья
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7,75
|7
|7
|6.9
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Победа Севильи
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12
|11
|11
|12.5
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Месси забьет 2 или более
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2,1
|2,45
|2,1
|2,85
Отметим, что букмекеры считают весьма вероятным, что Лео Месси сможет не один раз отметиться в воротах соперника.
Поединок начнется в 21:45 по Киеву.
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