Испания

Нападающий Лиона Мариано Диас рассказал о причинах своего ухода из Реала.

Прошлым летом форвард перебрался в Лион, где сейчас демонстрирует весьма неплохую результативность.

По словам игрока, он мог бы остаться в Мадриде еще на год, однако понял, что на него не рассчитывают.

"Я спросил у Зидана, как мне поступить. Он сказал, что мне лучше уйти", — цитирует Мариано El Pais.

"Если бы Зидан сказал мне остаться, я бы послушал его и продолжил выступать за Реал".

"Можно сказать, что у меня было мало шансов в Мадриде, но я рад, что выиграл с командой два трофея".

"Я старался выкладываться на все сто процентов и наслаждаться временем, проведенным на поле. Не думаю, что сейчас меня так уж не хватает Реалу – у команды просто серия неудачных игр".

"Перейти в Лион мне также посоветовал Зидан. Сейчас у меня все хорошо", — поведал Диас.

В нынешнем сезоне Мариано записал на свой счет 8 голов в 11 матчах Лиги 1.

Ранее стало известно, что у Реала нет права обратного выкупа Диаса.