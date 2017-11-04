Нападающий Лиона Мариано Диас рассказал о причинах своего ухода из Реала.
Мариано Диас, Getty Images
04 ноября 2017, 14:58
Прошлым летом форвард перебрался в Лион, где сейчас демонстрирует весьма неплохую результативность.
По словам игрока, он мог бы остаться в Мадриде еще на год, однако понял, что на него не рассчитывают.
"Я спросил у Зидана, как мне поступить. Он сказал, что мне лучше уйти", — цитирует Мариано El Pais.
"Если бы Зидан сказал мне остаться, я бы послушал его и продолжил выступать за Реал".
"Можно сказать, что у меня было мало шансов в Мадриде, но я рад, что выиграл с командой два трофея".
"Я старался выкладываться на все сто процентов и наслаждаться временем, проведенным на поле. Не думаю, что сейчас меня так уж не хватает Реалу – у команды просто серия неудачных игр".
"Перейти в Лион мне также посоветовал Зидан. Сейчас у меня все хорошо", — поведал Диас.
В нынешнем сезоне Мариано записал на свой счет 8 голов в 11 матчах Лиги 1.
Ранее стало известно, что у Реала нет права обратного выкупа Диаса.