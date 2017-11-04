Точный удар Томаса Партея в компенсированное время принес команде Диего Симеоне важнейшие три пункта (1:0).
Лукас Перес и Стефан Савич, twitter.com/atleti
04 ноября 2017, 19:06
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Депортиво — Атлетико
0:1
Гол: Партей, 90+1
Депортиво: Пантилимон — Хуанфран, Шер, Сидней, Луизиньо (Наварро, 82) — Борхес (Москера, 75), Гильерме — Баккали (Андоне, 75), Картабия, Вальверде — Лукас
Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Лукас — Фернандес (Гамейро, 60), Габи, Партей, Сауль — Корреа (Гайтан,46), Гризманн (Хименес, 80)
Предупреждения: Хуанфран Ф., Луизиньо, Андоне, Сидней — Гризманн, Савич