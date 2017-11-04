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Депортиво — Атлетико 0:1

Гол: Партей, 90+1

Депортиво: Пантилимон — Хуанфран, Шер, Сидней, Луизиньо (Наварро, 82) — Борхес (Москера, 75), Гильерме — Баккали (Андоне, 75), Картабия, Вальверде — Лукас

Атлетико: Облак — Хуанфран, Савич, Годин, Лукас — Фернандес (Гамейро, 60), Габи, Партей, Сауль — Корреа (Гайтан,46), Гризманн (Хименес, 80)

Предупреждения: Хуанфран Ф., Луизиньо, Андоне, Сидней — Гризманн, Савич