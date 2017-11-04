Представляем вашему вниманию стартовые составы на матч Барселона — Севилья.
Фото: twitter.com/FCBarcelona
04 ноября 2017, 20:54
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Суарес, Алькасер
Запасные: Силессен, Д. Суарес, Маскерано, Паулиньо, Деулофеу, Динь, Вермален.
Севилья: Сория — Коршиа, Ленгле, Кьяер, Эскудеро — Банега, Нзонзи, Писарро — Х. Навас, Муриэль, Сарабия
Запасные: Рико, Кароле, Йеддер, Гайс, Гансо, Васкес, Нолито.
На Football.ua
доступна текстовая онлайн-трансляция матча Барселона — Севилья
, которая начнется в 21:45 по киевскому времени.