Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Ракитич, Бускетс, Иньеста — Месси, Суарес, Алькасер
Запасные: Силессен, Д. Суарес, Маскерано, Паулиньо, Деулофеу, Динь, Вермален. 
Севилья: Сория — Коршиа, Ленгле, Кьяер, Эскудеро  — Банега, Нзонзи, Писарро  — Х. Навас, Муриэль, Сарабия
Запасные: Рико, Кароле, Йеддер, Гайс, Гансо, Васкес, Нолито.
На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Барселона — Севилья, которая начнется в 21:45 по киевскому времени. 