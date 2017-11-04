Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.

Барселона — Севилья 2:1
Голы: Алькасер, 23, 65 — Писарро, 60

Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Ракитич (Маскерано, 90), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 61) — Месси, Суарес, Алькасер (Деулофеу, 66)

Севилья: Сория — Коршиа, Ленгле, Кьяер (Гайс, 74), Эскудеро  — Банега, Нзонзи, Писарро  — Х. Навас, Муриэль (Бен Йеддер, 75), Сарабия (Нолито, 62)

Предупреждение: Месси