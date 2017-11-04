Команда Эрнесто Вальверде в родных стенах сумела обыграть Севилью (2:1).
лео Месси и Пако Алькасер, ла лига
04 ноября 2017, 23:35
Отчет о матче читайте позже на нашем сайте.
Барселона — Севилья 2:1
Голы: Алькасер, 23, 65 — Писарро, 60
Барселона: Тер Штеген — Семеду, Пике, Умтити, Альба — Ракитич (Маскерано, 90), Бускетс, Иньеста (Паулиньо, 61) — Месси, Суарес, Алькасер (Деулофеу, 66)
Севилья: Сория — Коршиа, Ленгле, Кьяер (Гайс, 74), Эскудеро — Банега, Нзонзи, Писарро — Х. Навас, Муриэль (Бен Йеддер, 75), Сарабия (Нолито, 62)
Предупреждение: Месси