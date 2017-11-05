Испания

Полузащитник Реала Гарет Бэйл и защитник Дани Карвахаль пропустят поединок чемпионата Испании против Лас Пальмаса.

В 11 туре Примеры мадридцы на своем поле примут Лас Пальмас.

Несмотря на то, что накануне матча хавбек Гарет Бэйл и защитник Дани Карвахаль вернулись к тренировкам в общей группе, на поле в отчетном поединке игроки не выйдут. Об этом сообщил главный тренер команды Зинедин Зидан:

"Мы рады, что Бэйл и Карвахаль возобновили тренировки, но они оба останутся вне заявки команды, так как нуждаются в постепенном возвращении на поле".

Карвахаль пропустил из-за сердечной инфекции 45 дней, в то время как Бэйл отсутствовал в течение 35 дней из-за проблем с икроножной мышцей.

Матч между Реалом и Лас Пальмасом начнется сегодня в 21:45.

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