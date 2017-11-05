В матче 11-го тура чемпионата Испании между Реалом и Лас-Пальмасом явным фаворитом у букмекеров выглядят "сливочные".
фк реал
05 ноября 2017, 09:25
На Сантьяего Бернабеу пройдет матч между Реалом и Лас Пальмасом.
Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.
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Событие/Букмекерская контора
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bwin
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William Hill
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Bet365
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PariMatch
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Победа Реала
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1.06
|1.08
|1.08
|1.08
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Ничья
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12
|12
|13
|14
|
Победа Лас-Пальмаса
|
24
|21
|19
|25
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Обе забьют
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1,75
|1,8
|1,8
|1.75
Поединок начнется в 21:45 по Киеву.
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