На Сантьяего Бернабеу пройдет матч между Реалом и Лас Пальмасом.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Событие/Букмекерская контора

bwin

William Hill

Bet365

PariMatch

Победа Реала

1.06

 1.08 1.08 1.08

Ничья

12

 12 13 14

Победа Лас-Пальмаса

24

 21 19 25

Обе забьют

1,75

 1,8 1,8 1.75

Поединок начнется в 21:45 по Киеву. 

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Viber и Twitter.