На Сантьяего Бернабеу пройдет матч между Реалом и Лас Пальмасом.

Предлагаем ознакомиться с котировками ведущих зарубежных и украинских букмекерских контор.

Поединок начнется в 21:45 по Киеву.

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