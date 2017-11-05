Испания

Нападающий Барселоны Пако Алькасер прокомментировал свой дубль в ворота Севильи.

Накануне Барселона благодаря двум точным ударам Пако Алькасера одолела Севилью со счетом 2:1.

По словам испанского форварда, он рад, что матч оказался для него успешным, однако в первую очередь он думает о командном результате.

"Когда тренер предоставляет тебе возможность, необходимо использовать ее по максимуму", — сказал Пако в интервью Marca.

"Я очень рад, что мне удалось забить дважды, однако главное, что мы одержали победу. Успехи команды важнее моих личных достижений"

"Победы в столь сложных матчах оказывают положительное влияние на состояние команды. С начала сезона мы были сплоченным коллективом, и сейчас мы выступаем очень хорошо", — подытожил Алькасер.

Пако забил 9 мячей в последних 9 матчах, в которых он выходил в стартовом составе.