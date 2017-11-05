Испания

Соперник Зари по Лиге Европы Атлетик проиграл Сельте — 1:3.

Если в Лиге Европы дела у Атлетика вроде понемногу пошли на лад, то в чемпионате Испании падение соперника Зари продолжается.

На сей раз басков обыграла Сельта, причем для того, чтобы уничтожить соперника, галисийцам хватило десяти минут – с 16-й по 26-ю… И теперь Атлетик после трех поражений кряду занимает 15-е место.

Сельта – Атлетик 3:1

Голы: Серхи Гомес, 16, Яго Аспас, 22, 26 – Рауль Гарсия, 38.

Сельта: Рубен Бланко, Уго Мальо, Серхи Гомес, Фонтас, Хонни Кастро – Васс, Эрнандес, Лоботка (Радойя, 84) – Яго Аспас (Хосабед, 90+1), Макси Гомес (Гвидетти, 76), Систо.

Атлетик: Кепа – Боведа (Лекуэ, 73), Унаи Нуньес, Ляпорт, Баленсиага – Сан Хосе, Весга (Итурраспе, 46) – Сусаета, Рауль Гарсия, Иньиго Кордоба (Адуриц, 46) – Иньяки Вильямс.

Предупреждения: Серхи Гомес, Макси Гомес – Баленсиага, Весга, Адуриц.

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