Стали известны составы команд на матч чемпионата Испании.
Рамос в защите сыграет с Вальехо, фото Реал
05 ноября 2017, 21:04
Реал: Касилья — Начо, Вальехо, Рамос, Марсело — Асенсио, Каземиро, Кроос — Иско — Роналду, Бензема
Запасные: Моха, Модрич, Тео, Васкес, Льоренте, Майораль, Себальос
Лас Пальмас: Лисоаин — Мачадо, Наварро, Лемос, Бигас, Д. Кастельяно — Висенте Гомес, Х. Кастельно, Аквилани — Витоло, Кальери
Запасные: Чичисола, Д. Гарсия, Сампер, Реми, Момо, Эрнан, Эррера
На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Реал — Лас Пальмас.