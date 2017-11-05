Представляем результаты матчей чемпионата Испании.
Леванте – Жирона 1:2
Голы: Унал, 90+2 — Гарсия, 58, Стуани, 83.
Леванте: Фернандес — Педро Лопес (Саму, 82), Постиго, Родригес, Тоньо — Кампанья, Лерма — Моралес, Барди (Боатенг, 66), Хасон (Иви Лопес, 46) — Унал.
Жирона: Буну — Эспиноса, Хуанпе, Муньеса — Маффео, Понс, Гранель, Адай — Порту (Дуглас Луис, 89), Гарсия (Тимор, 69) — Стуани.
Предупреждения: Родригес, Постиго, Лерма — Хуанпе, Муньеса, Маффео, Понс
Вильярреал – Малага 2:0
Голы: Сансоне, 68, 76.
Вильярреал: Барбоса — Марио Гаспар, Руис, Бонера, Коста — Родри Эрнандес, Сориано (Черышев, 57), Чука (Сансоне, 64) – Форнальс — Бакамбу, Бакка (Раба, 82).
Малага: Роберто — Росалес, Бесс, Эрнандес, Хуанкар — Ресио, Адриан — Аньор (Эн-Несири, 69), Кеко (Бастон, 80), Чори Кастро (Хони Родригес, 75) — Пеньяранда.
Предупреждения: Чука, Коста — Чори Кастро, Пеньяранда, Адриан, Ресио
Реал Сосьедад – Эйбар 3:1
Голы: Виллиан Жозе, 12, Янузай, 28, Ойарсабаль, 46 – Жордан, 72.
Реал Сосьедад: Рульи — Одриосола, Мартинес, Льоренте, Родригес — Сурутуса, Ильярраменди, Прието — Ойарсабаль (Каналес, 86), Виллиан Жозе, Янузай (Вела, 73).
Эйбар: Дмитрович — Капа, Гальвес, Ломбан (Бебе, 57), Арбилья, Хосе Анхель — Ривера, Жордан (Шарлес, 85), Инуи — Энрик, Кике (Саррьеги, 60).
Предупреждения: Ломбан, Арбилья, Саррьеги.