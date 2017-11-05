Команда Зинедина Зидана в родных стенах не испытала проблем с Лас-Пальмасом (3:0).
Реал победил, но Роналду снова не забил
05 ноября 2017, 23:37
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Реал - Лас-Пальмас 3:0
Голы: Каземиро, 41, Асенсио, 56, Иско, 74
Реал: Касилья — Начо, Вальехо, Рамос, Марсело — Асенсио, Каземиро (Льоренте, 67), Кроос (Себальос, 78) — Иско — Роналду, Бензема (Васкес, 75)
Лас-Пальмас: Лисоаин — Мачадо, Наварро, Лемос, Бигас, Д. Кастельяно — Висенте Гомес (Реми, 63), Х. Кастельяно, Аквилани (Эрнан, 83) — Витоло, Кальери
Предупреждения: Иско, Кроос — Наварро