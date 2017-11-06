Испания

Последние 25 лет никто в Реале не отдавал больше голевых передач чем Криштиану Роналду.

Мадридский Реал вчерашним матчем с Лас Пальмасом закрывал программу 11-го тура чемпионата Испании.

"Королевский клуб" сумел разгромить своего соперника, а лидер команды Криштиану Роналду отметился результативной передачей.

Этот ассист стал для Роналду уже 84-м в футболке мадридского клуба. Таким образом, как сообщает официальный твиттер Ла Лиги, португалец опередил Рауля Гонсалеса, на счету которого 83 результативные передачи.

Результат Криштиану является лучшим в Реале за последние 25 лет.