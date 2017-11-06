Испания

Александр Пузик подводит итоги одиннадцатого тура чемпионата Испании.

Скучная победа Барселоны над Севильей, рекордная виктория Валенсии, легкая, но не слишком убедительная победа Реала над Лас Пальмасом, убийство Атлетика на Балаидосе, первая домашние три очка Алавеса, мистический хет-трик Бакамбу, спасительный Алькасер, невероятный Гвидо Писарро, бесполезные братья по несчастью Карим Бензема и Луис Суарес — об этом и многом другом в итогах 11-го тура испанской Примеры.

Результаты тура:

Барса до сих пор играет на "старых дрожжах"

До этого тура получалось так, что свои порции критики получали практически все команды, кроме Барселоны. Теперь настал черед "сине-гранатовых". Вы скажете, как можно ругать команду, которая уверенно возглавляет Ла Лигу и намного очков опережает преследователей, но поверьте, в Барсе далеко не все хорошо. Сейчас "блаугранас" опережают Реал только по двум простым причинам. И в этих причинах вы не найдете комплиментов в сторону Барсы. Итак, первая — легчайший календарь команды Вальверде и вторая — ужасная форма самого Реала.

Давайте абстрагируемся от всех прошлых матчей Барселоны и будем держать в голове лишь поединок этого тура против Севильи. Нет, мы ни в коем случаем не делаем выводов сугубо по одному поединку, просто субботний матч является самым лучшим примером происходящего. Итак, Барса добилась очередных трех очков и на тот момент увеличила преимущество над Реалом на целых 11 баллов. Казалось бы, какая может быть критика? Но вот скажите, Вам понравилась игра? Вы получили удовольствие от просмотра центрального поединка тура?

К сожалению, игра в исполнении Барсы стала очень скучной и максимально предсказуемой. Вальверде, хоть и добивается результата, не смог привнести в игру ничего принципиально нового и сейчас футболисты действуют по накатанной схеме. Действуют так, как привыкли. Вальверде перевел свою команду к игре по схеме 4:4:2 с ромбом в центре поля, но разве это не вынужденная мера? И разве от этого стало лучше? Теперь на секундочку представьте, что в Барсе нет Лео Месси. На каком бы месте в таком случае сейчас бы была эта команда с такой игрой? Точно не выше Реала.

И поверьте, в ближайшее время на пути у Барсы встретятся матчи, в которых даже не сможет помочь магический Лионель. При этом мы ни в коем случае не считаем, что Барселоне везет. Нет. Дело в другом. Барселона выигрывает потому, что она сильнее своих соперников, но при этом видно, что демонстрируемый футбол зачастую не приносит удовольствия даже самим игрокам. Здесь должен вмешаться Вальверде и благодаря своему тренерскому мастерству встряхнуть команду, мотивировать ее и снабдить новыми, современными идеями. Вопрос лишь в том, способен ли на это Вальверде?

Теперь немного о матче с Севильей. По хорошему, после первых десяти минут Барса должна была выигрывать со счетом 3:0 и остальное время просто "валять дурака", но свои моменты хозяева не реализовали, а показывать такой футбол, как в первые 10 минут, больше не смогли. Эта игра стала 600-й в футболке Барсы для Лео Месси. Интересно, что именно в этот день аргентинцу не удалось стать лучшим игроком матча, как это было в прошлых турах. Лео сыграл на привычно высоком уровне, но его затмил другой игрок, о котором поговорим чуть позднее.

И это не Пако Алькасер, который забил оба гола свой команды и принес ей три важнейших очка. Алькасер в остальных моментах много ошибался и выбирал неправильную позицию, однако все равно стал героем встречи. Здесь нет вопросов. Вальверде будет только рад, если Пако продолжит в том же духе. Незаметно, но крайне эффективно. И последний игрок Барсы, которому хочется посвятить пару строк. Луис Суарес. Снова полностью провалил матч, был очень пассивен, допускал оплошности в простейших ситуациях. Удивительно, как уругваец мог растерять форму за каких-то несколько месяцев. Можно смело говорить, что прямо сейчас Луис Суарес — одно из самых слабых мест "сине-гранатовых". А может ему стало просто скучно и он решил таким образом поддержать Карима Бензема?

А что Севилья? Полностью провальная игра при ужасном футболе от Эскудеро, Кьяера, Сарабии, Муриэля и даже Нзонзи. Единственный лучик света во всем этом мраке — это Гвидо Писарро. За матч против Барсы аргентинец заслужил самых лестных слов и наивысшей похвалы. Даже не берите во внимание его гол. Во многом благодаря Гвидо Севилья пропустила всего два гола, а апогеем его успешных действий стали единоборства со своим соотечественником Лео Месси и его плотная опека. Писарро при этом был очень хладнокровен и как минимум трижды выиграл борьбу у своего оппонента. В итоге в проигрышном поединке именно Писарро стал лучшим игроком встречи, а это уже говорит о многом.

Реал: разгромная победа, но с теми же проблемами

Хоть Реал, мягко говоря, и не впечатляет в этом сезоне, не было сомнений, что Лас-Пальмас хозяева обыграют. "Канарейки" крайне слабо играют на выезде и мало кто ожидал от гостей чуда во вчерашней игре. Зидану снова пришлось "поломать голову" над стартовым составом. В итоге в паре с Рамосом в центре защиты вышел Вальехо, а Начо перебрался на правый фланг. Опять-таки, виной таким пертурбациям сугубо трансферная политика клуба. При нынешних проблемах во вчерашнем матче могли выйти Пепе и Данило, но оба игроки были проданы. Теперь приходится ставить молодых исполнителей или гонять по всем позициям бедного Начо. А что будет, если вдруг не сможет играть Рамос?

Какие выводы можно делать по вчерашней игре? Их много, но давайте сосредоточимся на главном. Первый и самый важный на данный момент. Несмотря на разгромную победу, проблемы "бланкос" никуда не делись. По-прежнему нет игры, по-прежнему ужасен Бензема и по-прежнему малоактивны фланги. Это только вершина айсберга. О хорошем. Очень хорош Иско. Один из немногих футболистов, который в такой трудный для команды момент показывает лидерские качества и по-настоящему зрелый, современный футбол. Наконец разрядил свою пушку Асенсио. Невероятный гол, волшебная левая нога и просто прекрасный матч испанца.

Кстати, а Бензема вообще играл? Ах да. Играл. На 4-й минуте снова опозорился, не реализовав элементарный выход один на один, после чего растворился на поле, а в итоге стал худшим игроком матча в составе своей команды. Не забил и Роналду, но между ним и Каримом есть принципиальное различие. Криштиану очень старается и делает все, чтобы прервать голевую засуху, а Бензема просто бесполезен. Обсуждать персону Карима уже просто нет сил. Однако здесь главное, что для Зидана он — лучший в мире. Мнения людей в этом контексте не имеют абсолютно никакого значения — Бензема будет играть.

Интересная новость накануне появилась в испанской Marca. Журналисты этой газеты, приближенные к клубу, рассказали, что сейчас в раздевалке команде царит хорошая атмосфера, все игроки очень сосредоточены и намерены в самое ближайшее время доказать, что прошлые неудачи — случайность. Хорошо, если так. Сейчас Ла Лига уходит на паузу, вызванную матчами сборных, и это для Реала очень вовремя. У команды есть время, чтобы дать оценку происходящему, сделать выводы и вернуться тем коллективом, который наводил страх и ужас абсолютно на все команды Ла Лиги в начале сезона.

Валенсия: есть 7 победа кряду

Очень не хочется из тура в тур хвалить Валенсию из-за боязни, что сказка этой команды закончится. Но нет другого выхода. В этом туре "мыши" разгромили Леганес, который отличается одной из лучших оборонительных линий в чемпионате. Тем не менее, Валенсия отгрузила гостям "трешку", что с ними в этом сезоне еще не случалось. При этом победа "лос чес" оказалось не такой простой, как может показаться, глядя на итоговый счет.

В первом тайме гости точно были не хуже Валенсии и вполне могли уйти, не проигрывая в счете. Однако фортуна в этот день была на стороне хозяев. После перерыва команда Марселино сбила темп, не позволяя сопернику подолгу владеть мячом и своим прагматизмом довела счет до 3:0. Леганес оказался просто не готов к подобной игре. У "пепинерос" не было плана "Б", а нынешняя Валенсия умеет "убивать" игру.

В итоге хозяева добились очередной победы и повторили клубный рекорд 70-летней давности, одержав семь побед подряд в чемпионате. Данное достижение было установлено с марта по сентябрь 1947 года. Марселино вершит историю.

Дзадза рано "нацепил корону"

Однако, в матче против Леганеса было не все так гладко. На 78-й минуте поединка главный тренер Валенсии Марселино сменил Симоне Дзадзу, который показал свое негодование и отказался пожимать руку своему наставнику. На эту ситуацию можно смотреть под разными углами, но никаких оправданий итальянцу быть не может. Не понравилось тебе что-то — пойди поговори с тренером лично, не на публике. А вообще, что же так возмутило Симоне?

Ответ очевиден. Дзадза забивал абсолютно во всех прошлых 6 матчах чемпионата и хотел продлить свою голевую серию. Понять форварда можно, ведь счет был 2:0 и победа была практически в кармане, но ведя себя подобным образом, Симоне ставит свои цели выше командных. А за такое нужно наказывать. Дзадза не является звездой мирового масштаба, чтобы позволять себе подобное, а тренер не сделал абсолютно ничего плохого, чтобы проявлять к нему такое неуважение.

Наверняка итальянец еще больше расстроился, когда спустя три минуты после его ухода с поля Валенсия заработала пенальти и приговор исполнил как раз вышедший вместо него Санти Мина. Здесь важно, как поведет себя Марселино. Нет сомнений, что с Дзадзой нужно провести воспитательную беседу и убедить его, что сейчас абсолютно не важно, кто забивает. Главное — это победа команды.

Типичный Атлетико

В анонсе тура мы предрекали проблемы Атлетико на этих выходных. Ну не могли "матрасники" абстрагироваться от провала в Лиге чемпионов и переключиться на внутренние разборки. Тем не менее, три очка все-таки упали в копилку "индейцев". Много говорить об игре нет особого смысла. Она была вязкой, с обилием борьбы, но без множества красивых действий и моментов. Победу же гостям принесло интересное решение при розыгрыше штрафного уже на 91-й минуте.

Тогда Габи покатил мяч на Томаса, который прекрасным обводящим ударом отправил мяч во вратарский угол. При этом игроки гостей наверняка рассчитывали, что защитники перекроют обзор голкиперу и именно это произошло. Несмотря на то, что мяч залетел не в самый угол, Пантилимон даже не шелохнулся. Томас становится очередным игроком, которого открыл Симеоне. И тут речь даже не о голе, а о его действиях в центре поля.

Снова не забил Гризманн. Антуан не отличается вот уже семь туров кряду и подобная серия случается с ним в Атлетико впервые. Настоящий кризис. Заметьте, подобное в этом сезоне случается с многими топ-форвардами Примеры прошлых сезонов. Или Антуан уже зациклен на уходе из команды?

Яркие победы Сосьедада и Сельты

Сосьедад наконец победил уверенно. На Аноэте со счетом 3:1 был повержен Эйбар. Виктория в баскском дерби несомненно положительно зарядит команду перед паузой. Реал пока находится вне зоны еврокубков и это несомненно не соответствует амбициям клуба. Времени для исправления ситуации еще много, но команде нужно как можно скорее решать проблемы в обороне. 21 пропущенный гол за 11 матчей для такой команды — непозволительно много. А что касается Эйбара, то за прошлые туры команда стала четвертым реальным претендентом на вылет.

Сельта на Балаидосе добилась похожей победы, но соперник был посерьезнее. С таким же счетом 3:1 "кельты" обыграли Атлетик. При этом хозяева умудрились убить интригу за первую половину тайма. С 16 по 25 минуту Сельта отличилась трижды, что закрыло игру. 15-е место и всего пять очков отрыва от зоны вылета. Такова жизнь басков без Вальверде. И не будем забывать о травме Муниаина. Кордоба пытается заменить Икера, но атакующие действия Атлетика после его повреждения стали не такие острые и грамотные.

Одной строкой:

Недолго на последней строчке турнирной таблицы обитал Алавес. Подопечные Де Бьязи в отчетном туре одержали первую в сезоне домашнюю победу и поднялись на 18-ю строчку. Эспаньол же прервал свою серию из трех матчей в чемпионате без поражений.

А вот Малага наоборот, всего неделю не была в ролю главного аутсайдера чемпионата. "Анчоусы" сравнялись с Алавесом по количеству поражений (9). Победу Вильярреалу в отчетном матче принес Сансоне, который вышел на поле на 64-й минуте, а уже через 12 оборотов секундной стрелки праздновал дубль. Отметим, что в этом матче "хет-триком" отметился Седрик Бакамбу, но все три его гола были забиты из офсайда и не были засчитаны. Вот это невезение.

Жирона в прошлых двух матчах обыграла Депортиво и Реал Мадрид, а в отчетном туре перед каталонскими дебютантами дома не устоял Леванте. Гости переигрывали валенсийцев в первом тайме, но счет открыть сумели лишь во втором, впоследствии забив еще один и отомстив Леванте за поражение в Кубке Испании десятидневной давности.

В первом матче тура в Севилье встретились Бетис и Хетафе. Хозяева контролировали мяч три четверти всего матча, но умудрились дважды пропустить в первом тайме. Седьмой гол Санабрии в чемпионате вернул интригу в матче, а за несколько минут до финального свистка бело-зеленые сумели предотвратить второе поражение кряду.

Игрок тура:

Интересные факты тура:

9 — Симоне Дзадза на данный момент забил столько же голов в чемпионате, сколько Суарес, Роналду, Бензема, Бэйл и Гризманн вместе взятые (3+1+1+2+2).

1 — Жирона — лучший дебютант Примеры с 1994 года (4 победы, 3 ничьи и 4 поражения).

11 — Валенсия повторила свой рекорд 1947 года по количеству побед подряд (7).

7 — Безголевая серия Антуана Гризманн дошла уже до 7 матчей — худший показатель за все время его пребывания в стане "индейцев".

600 — Лео Месси провел 600 матч в футболе Барселоны (ниже статистика 599 матчей).

12 — Пако Айестаран потерпел 12 поражение подряд в рамках чемпионата.

300 — Марсело сыграл 300-й матч за Реал в Ла Лиге.

4 — Марко Асенсио забил уже 4 гола из-за пределов штрафной в этом сезоне — больше, чем любой другой игрок Примеры.

1 — Криштиану Роналду обошел Рауля и стал лидером по количеству ассистов за Реал (85).

300 — Марсело стал 2-м иностранным игроком, которому покорилась отметка в 300 матчей после Роберто Карлоса.

2 — Никола Сансоне стал первым игроком в этом сезоне, которому удалось отметиться дублем после выхода на замену.

1 — Каземиро является первым футболистом Реала, забившим гол головой в этом сезоне.

3 — Лео Месси вышел на чистое 3 место по количеству проведенных матчей за Барселону в Ла Лиге.

0 — Лас Пальмас не смог победить Реал в 33 выездных матчей.

1 — Барселона повторила свой лучший старт после 11 туров (31 балл).

1 — Роналду в этом сезоне пробил по воротам 48 раз и забил всего один гол.

12 — Для сравнения — Месси пробил 69 раз и забил 12 голов.

1 — Борха Гарсия стал первым игроком Жироны, которому удалось забить из-за пределов штрафной.

1 — Леванте и Жирона встречались впервые в истории Примеры.

9 — Пако Алькасер забил 9 голов в последних 9 матчах за Барсу (когда выходил в основе).

3 — Атлетик умудрился пропустить три гола за 26 минут — худший показатель с 2005 года (тогда пропустили 3 за 25 минут).

600 — Лео Месси стал третьим игроком Барсы, которому покорилась отметка в 600 матчей (Иньеста — 642, Хави — 767).

14 — Севилья не может победить Барсу на Камп Ноу на протяжении уже 14 матчей.

45 — Гол Сантоса в ворота Эспаньола на 45-й секунде стал самым быстрым в этом сезоне Ла Лиги.

9 — Диего Симеоне ни разу не проигрывал у Депортиво (9 матчей).

Посещаемость:

Матч Результат Посещаемость Бетис — Хетафе 2:2 42 323 Валенсия — Леганес 3:0 39 694 Депортиво — Атлетико 0:1 22 733 Алавес — Эспаньол 1:0 19 368 Барселона — Севилья 2:1 70 723 Леванте — Жирона 1:2 18 324 Сельта — Атлетик 3:1 19 779 Сосьедад — Эйбар 3:1 20 387 Вильярреал — Малага 2:0 17 755 Реал — Лас-Пальмас 3:0 67 120



Полужирным выделены минимальные и максимальные значения таблицы.

Вопросы тура:

Юмор недели:

Некогда лучшие форварды мира превратились практически в посмешище.

В Барселоне новый герой.

Барселоне становится скучно в чемпионате.

Турнирная таблица:

# и в н п заб про разн о 1 Барселона 11 10 1 0 30 4 26 31 2 Валенсия 11 8 3 0 30 11 19 27 3 Реал Мадрид 11 7 2 2 22 9 13 23 4 Атлетико 11 6 5 0 16 6 10 23 5 Вильярреал 11 6 2 3 18 11 7 20 6 Севилья 11 6 1 4 12 11 1 19 7 Реал Сосьедад 11 5 2 4 24 21 3 17 8 Бетис 11 5 2 4 21 20 1 17 9 Леганес 11 5 2 4 9 8 1 17 10 Жирона 11 4 3 4 13 16 -3 15 11 Сельта 11 4 2 5 22 17 5 14 12 Хетафе 11 3 4 4 15 13 2 13 13 Эспаньол 11 3 4 4 9 13 -4 13 14 Леванте 11 2 6 3 12 15 -3 12 15 Атлетик 11 3 2 6 11 15 -4 11 16 Депортиво 11 3 2 6 13 20 -7 11 17 Эйбар 11 2 2 7 6 25 -19 8 18 Алавес 11 2 0 9 5 16 -11 6 19 Лас-Пальмас 11 2 0 9 8 28 -20 6 20 Малага 11 1 1 9 6 23 -17 4



Расписание следующего тура:

Александр Пузик, Football.ua

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