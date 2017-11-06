Скучная победа Барселоны над Севильей, рекордная виктория Валенсии, легкая, но не слишком убедительная победа Реала над Лас Пальмасом, убийство Атлетика на Балаидосе, первая домашние три очка Алавеса, мистический хет-трик Бакамбу, спасительный Алькасер, невероятный Гвидо Писарро, бесполезные братья по несчастью Карим Бензема и Луис Суарес — об этом и многом другом в итогах 11-го тура испанской Примеры.

Результаты тура:

Барса до сих пор играет на "старых дрожжах"

До этого тура получалось так, что свои порции критики получали практически все команды, кроме Барселоны. Теперь настал черед "сине-гранатовых". Вы скажете, как можно ругать команду, которая уверенно возглавляет Ла Лигу и намного очков опережает преследователей, но поверьте, в Барсе далеко не все хорошо. Сейчас "блаугранас" опережают Реал только по двум простым причинам. И в этих причинах вы не найдете комплиментов в сторону Барсы. Итак, первая — легчайший календарь команды Вальверде и вторая — ужасная форма самого Реала.

Давайте абстрагируемся от всех прошлых матчей Барселоны и будем держать в голове лишь поединок этого тура против Севильи. Нет, мы ни в коем случаем не делаем выводов сугубо по одному поединку, просто субботний матч является самым лучшим примером происходящего. Итак, Барса добилась очередных трех очков и на тот момент увеличила преимущество над Реалом на целых 11 баллов. Казалось бы, какая может быть критика? Но вот скажите, Вам понравилась игра? Вы получили удовольствие от просмотра центрального поединка тура? 

К сожалению, игра в исполнении Барсы стала очень скучной и максимально предсказуемой. Вальверде, хоть и добивается результата, не смог привнести в игру ничего принципиально нового и сейчас футболисты действуют по накатанной схеме. Действуют так, как привыкли. Вальверде перевел свою команду к игре по схеме 4:4:2 с ромбом в центре поля, но разве это не вынужденная мера? И разве от этого стало лучше? Теперь на секундочку представьте, что в Барсе нет Лео Месси. На каком бы месте в таком случае сейчас бы была эта команда с такой игрой? Точно не выше Реала.

И поверьте, в ближайшее время на пути у Барсы встретятся матчи, в которых даже не сможет помочь магический Лионель. При этом мы ни в коем случае не считаем, что Барселоне везет. Нет. Дело в другом. Барселона выигрывает потому, что она сильнее своих соперников, но при этом видно, что демонстрируемый футбол зачастую не приносит удовольствия даже самим игрокам. Здесь должен вмешаться Вальверде и благодаря своему тренерскому мастерству встряхнуть команду, мотивировать ее и снабдить новыми, современными идеями. Вопрос лишь в том, способен ли на это Вальверде? 

Теперь немного о матче с Севильей. По хорошему, после первых десяти минут Барса должна была выигрывать со счетом 3:0 и остальное время просто "валять дурака", но свои моменты хозяева не реализовали, а показывать такой футбол, как в первые 10 минут, больше не смогли. Эта игра стала 600-й в футболке Барсы для Лео Месси. Интересно, что именно в этот день аргентинцу не удалось стать лучшим игроком матча, как это было в прошлых турах. Лео сыграл на привычно высоком уровне, но его затмил другой игрок, о котором поговорим чуть позднее.

И это не Пако Алькасер, который забил оба гола свой команды и принес ей три важнейших очка. Алькасер в остальных моментах много ошибался и выбирал неправильную позицию, однако все равно стал героем встречи. Здесь нет вопросов. Вальверде будет только рад, если Пако продолжит в том же духе. Незаметно, но крайне эффективно. И последний игрок Барсы, которому хочется посвятить пару строк. Луис Суарес. Снова полностью провалил матч, был очень пассивен, допускал оплошности в простейших ситуациях. Удивительно, как уругваец мог растерять форму за каких-то несколько месяцев. Можно смело говорить, что прямо сейчас Луис Суарес — одно из самых слабых мест "сине-гранатовых". А может ему стало просто скучно и он решил таким образом поддержать Карима Бензема?

А что Севилья? Полностью провальная игра при ужасном футболе от Эскудеро, Кьяера, Сарабии, Муриэля и даже Нзонзи. Единственный лучик света во всем этом мраке — это Гвидо Писарро. За матч против Барсы аргентинец заслужил самых лестных слов и наивысшей похвалы. Даже не берите во внимание его гол. Во многом благодаря Гвидо Севилья пропустила всего два гола, а апогеем его успешных действий стали единоборства со своим соотечественником Лео Месси и его плотная опека. Писарро при этом был очень хладнокровен и как минимум трижды выиграл борьбу у своего оппонента. В итоге в проигрышном поединке именно Писарро стал лучшим игроком встречи, а это уже говорит о многом.

Реал: разгромная победа, но с теми же проблемами

Хоть Реал, мягко говоря, и не впечатляет в этом сезоне, не было сомнений, что Лас-Пальмас хозяева обыграют. "Канарейки" крайне слабо играют на выезде и мало кто ожидал от гостей чуда во вчерашней игре. Зидану снова пришлось "поломать голову" над стартовым составом. В итоге в паре с Рамосом в центре защиты вышел Вальехо, а Начо перебрался на правый фланг. Опять-таки, виной таким пертурбациям сугубо трансферная политика клуба. При нынешних проблемах во вчерашнем матче могли выйти Пепе и Данило, но оба игроки были проданы. Теперь приходится ставить молодых исполнителей или гонять по всем позициям бедного Начо. А что будет, если вдруг не сможет играть Рамос?

Какие выводы можно делать по вчерашней игре? Их много, но давайте сосредоточимся на главном. Первый и самый важный на данный момент. Несмотря на разгромную победу, проблемы "бланкос" никуда не делись. По-прежнему нет игры, по-прежнему ужасен Бензема и по-прежнему малоактивны фланги. Это только вершина айсберга. О хорошем. Очень хорош Иско. Один из немногих футболистов, который в такой трудный для команды момент показывает лидерские качества и по-настоящему зрелый, современный футбол. Наконец разрядил свою пушку Асенсио. Невероятный гол, волшебная левая нога и просто прекрасный матч испанца.

Кстати, а Бензема вообще играл? Ах да. Играл. На 4-й минуте снова опозорился, не реализовав элементарный выход один на один, после чего растворился на поле, а в итоге стал худшим игроком матча в составе своей команды. Не забил и Роналду, но между ним и Каримом есть принципиальное различие. Криштиану очень старается и делает все, чтобы прервать голевую засуху, а Бензема просто бесполезен. Обсуждать персону Карима уже просто нет сил. Однако здесь главное, что для Зидана он — лучший в мире. Мнения людей в этом контексте не имеют абсолютно никакого значения — Бензема будет играть.

Интересная новость накануне появилась в испанской Marca. Журналисты этой газеты, приближенные к клубу, рассказали, что сейчас в раздевалке команде царит хорошая атмосфера, все игроки очень сосредоточены и намерены в самое ближайшее время доказать, что прошлые неудачи — случайность. Хорошо, если так. Сейчас Ла Лига уходит на паузу, вызванную матчами сборных, и это для Реала очень вовремя. У команды есть время, чтобы дать оценку происходящему, сделать выводы и вернуться тем коллективом, который наводил страх и ужас абсолютно на все команды Ла Лиги в начале сезона.

Валенсия: есть 7 победа кряду

Очень не хочется из тура в тур хвалить Валенсию из-за боязни, что сказка этой команды закончится. Но нет другого выхода. В этом туре "мыши" разгромили Леганес, который отличается одной из лучших оборонительных линий в чемпионате. Тем не менее, Валенсия отгрузила гостям "трешку", что с ними в этом сезоне еще не случалось. При этом победа "лос чес" оказалось не такой простой, как может показаться, глядя на итоговый счет.

В первом тайме гости точно были не хуже Валенсии и вполне могли уйти, не проигрывая в счете. Однако фортуна в этот день была на стороне хозяев. После перерыва команда Марселино сбила темп, не позволяя сопернику подолгу владеть мячом и своим прагматизмом довела счет до 3:0. Леганес оказался просто не готов к подобной игре. У "пепинерос" не было плана "Б", а нынешняя Валенсия умеет "убивать" игру. 

В итоге хозяева добились очередной победы и повторили клубный рекорд 70-летней давности, одержав семь побед подряд в чемпионате. Данное достижение было установлено с марта по сентябрь 1947 года. Марселино вершит историю.

Дзадза рано "нацепил корону"

Однако, в матче против Леганеса было не все так гладко. На 78-й минуте поединка главный тренер Валенсии Марселино сменил Симоне Дзадзу, который показал свое негодование и отказался пожимать руку своему наставнику. На эту ситуацию можно смотреть под разными углами, но никаких оправданий итальянцу быть не может. Не понравилось тебе что-то — пойди поговори с тренером лично, не на публике. А вообще, что же так возмутило Симоне? 

Ответ очевиден. Дзадза забивал абсолютно во всех прошлых 6 матчах чемпионата и хотел продлить свою голевую серию. Понять форварда можно, ведь счет был 2:0 и победа была практически в кармане, но ведя себя подобным образом, Симоне ставит свои цели выше командных. А за такое нужно наказывать. Дзадза не является звездой мирового масштаба, чтобы позволять себе подобное, а тренер не сделал абсолютно ничего плохого, чтобы проявлять к нему такое неуважение. 

Наверняка итальянец еще больше расстроился, когда спустя три минуты после его ухода с поля Валенсия заработала пенальти и приговор исполнил как раз вышедший вместо него Санти Мина. Здесь важно, как поведет себя Марселино. Нет сомнений, что с Дзадзой нужно провести воспитательную беседу и убедить его, что сейчас абсолютно не важно, кто забивает. Главное — это победа команды. 

Типичный Атлетико

В анонсе тура мы предрекали проблемы Атлетико на этих выходных. Ну не могли "матрасники" абстрагироваться от провала в Лиге чемпионов и переключиться на внутренние разборки. Тем не менее, три очка все-таки упали в копилку "индейцев". Много говорить об игре нет особого смысла. Она была вязкой, с обилием борьбы, но без множества красивых действий и моментов. Победу же гостям принесло интересное решение при розыгрыше штрафного уже на 91-й минуте.

Тогда Габи покатил мяч на Томаса, который прекрасным обводящим ударом отправил мяч во вратарский угол. При этом игроки гостей наверняка рассчитывали, что защитники перекроют обзор голкиперу и именно это произошло. Несмотря на то, что мяч залетел не в самый угол, Пантилимон даже не шелохнулся. Томас становится очередным игроком, которого открыл Симеоне. И тут речь даже не о голе, а о его действиях в центре поля. 

Снова не забил Гризманн. Антуан не отличается вот уже семь туров кряду и подобная серия случается с ним в Атлетико впервые. Настоящий кризис. Заметьте, подобное в этом сезоне случается с многими топ-форвардами Примеры прошлых сезонов. Или Антуан уже зациклен на уходе из команды? 

Яркие победы Сосьедада и Сельты

Сосьедад наконец победил уверенно. На Аноэте со счетом 3:1 был повержен Эйбар. Виктория в баскском дерби несомненно положительно зарядит команду перед паузой. Реал пока находится вне зоны еврокубков и это несомненно не соответствует амбициям клуба. Времени для исправления ситуации еще много, но команде нужно как можно скорее решать проблемы в обороне. 21 пропущенный гол за 11 матчей для такой команды — непозволительно много. А что касается Эйбара, то за прошлые туры команда стала четвертым реальным претендентом на вылет.

Сельта на Балаидосе добилась похожей победы, но соперник был посерьезнее. С таким же счетом 3:1 "кельты" обыграли Атлетик. При этом хозяева умудрились убить интригу за первую половину тайма. С 16 по 25 минуту Сельта отличилась трижды, что закрыло игру. 15-е место и всего пять очков отрыва от зоны вылета. Такова жизнь басков без Вальверде. И не будем забывать о травме Муниаина. Кордоба пытается заменить Икера, но атакующие действия Атлетика после его повреждения стали не такие острые и грамотные.

Одной строкой:

Недолго на последней строчке турнирной таблицы обитал Алавес. Подопечные Де Бьязи в отчетном туре одержали первую в сезоне домашнюю победу и поднялись на 18-ю строчку. Эспаньол же прервал свою серию из трех матчей в чемпионате без поражений.

А вот Малага наоборот, всего неделю не была в ролю главного аутсайдера чемпионата. "Анчоусы" сравнялись с Алавесом по количеству поражений (9). Победу Вильярреалу в отчетном матче принес Сансоне, который вышел на поле на 64-й минуте, а уже через 12 оборотов секундной стрелки праздновал дубль. Отметим, что в этом матче "хет-триком" отметился Седрик Бакамбу, но все три его гола были забиты из офсайда и не были засчитаны. Вот это невезение.

Жирона в прошлых двух матчах обыграла Депортиво и Реал Мадрид, а в отчетном туре перед каталонскими дебютантами дома не устоял Леванте. Гости переигрывали валенсийцев в первом тайме, но счет открыть сумели лишь во втором, впоследствии забив еще один и отомстив Леванте за поражение в Кубке Испании десятидневной  давности.

В первом матче тура в Севилье встретились Бетис и Хетафе. Хозяева контролировали мяч три четверти всего матча, но умудрились дважды пропустить в первом тайме. Седьмой гол Санабрии в чемпионате вернул интригу в матче, а за несколько минут до финального свистка бело-зеленые сумели предотвратить второе поражение кряду.

 

Игрок тура:

 

Интересные факты тура:

9 — Симоне Дзадза на данный момент забил столько же голов в чемпионате, сколько Суарес, Роналду, Бензема, Бэйл и Гризманн вместе взятые (3+1+1+2+2).

1 — Жирона — лучший дебютант Примеры с 1994 года (4 победы, 3 ничьи и 4 поражения).

11 — Валенсия повторила свой рекорд 1947 года по количеству побед подряд (7).

7 — Безголевая серия Антуана Гризманн дошла уже до 7 матчей — худший показатель за все время его пребывания в стане "индейцев".

600 — Лео Месси провел 600 матч в футболе Барселоны (ниже статистика 599 матчей).

12 — Пако Айестаран потерпел 12 поражение подряд в рамках чемпионата.

300 — Марсело сыграл 300-й матч за Реал в Ла Лиге.

4 — Марко Асенсио забил уже 4 гола из-за пределов штрафной в этом сезоне — больше, чем любой другой игрок Примеры.

1 — Криштиану Роналду обошел Рауля и стал лидером по количеству ассистов за Реал (85).

300 — Марсело стал 2-м иностранным игроком, которому покорилась отметка в 300 матчей после Роберто Карлоса.

2 — Никола Сансоне стал первым игроком в этом сезоне, которому удалось отметиться дублем после выхода на замену.

1 — Каземиро является первым футболистом Реала, забившим гол головой в этом сезоне.

3 — Лео Месси вышел на чистое 3 место по количеству проведенных матчей за Барселону в Ла Лиге.

0 — Лас Пальмас не смог победить Реал в 33 выездных матчей.

1 — Барселона повторила свой лучший старт после 11 туров (31 балл).

1 — Роналду в этом сезоне пробил по воротам 48 раз и забил всего один гол.

12 — Для сравнения — Месси пробил 69 раз и забил 12 голов.

1 — Борха Гарсия стал первым игроком Жироны, которому удалось забить из-за пределов штрафной.

1 — Леванте и Жирона встречались впервые в истории Примеры.

9 — Пако Алькасер забил 9 голов в последних 9 матчах за Барсу (когда выходил в основе).

3 — Атлетик умудрился пропустить три гола за 26 минут — худший показатель с 2005 года (тогда пропустили 3 за 25 минут).

600 — Лео Месси стал третьим игроком Барсы, которому покорилась отметка в 600 матчей (Иньеста — 642, Хави — 767).

14 — Севилья не может победить Барсу на Камп Ноу на протяжении уже 14 матчей.

45 — Гол Сантоса в ворота Эспаньола на 45-й секунде стал самым быстрым в этом сезоне Ла Лиги.

9 — Диего Симеоне ни разу не проигрывал у Депортиво (9 матчей).

Посещаемость:

Матч

Результат

Посещаемость

Бетис — Хетафе

2:2

42 323

Валенсия — Леганес

3:0

39 694

Депортиво — Атлетико 

0:1

22 733

Алавес — Эспаньол

1:0

19 368

Барселона — Севилья

2:1

70 723

Леванте — Жирона

1:2

18 324

Сельта — Атлетик

3:1

19 779

Сосьедад — Эйбар

3:1

20 387

Вильярреал — Малага

2:0

 17 755

Реал — Лас-Пальмас

3:0

67 120


Полужирным выделены минимальные и максимальные значения таблицы.

Вопросы тура:

 
 
 

Юмор недели:

Некогда лучшие форварды мира превратились практически в посмешище. 

В Барселоне новый герой.

Барселоне становится скучно в чемпионате.

Турнирная таблица:

#   06 ноября 2017 и в н п заб про разн о  
1 Барселона 11 10 1 0 30 4 26 31  
2 Валенсия 11 8 3 0 30 11 19 27  
3 Реал Мадрид 11 7 2 2 22 9 13 23  
4 Атлетико 11 6 5 0 16 6 10 23  
5 Вильярреал 11 6 2 3 18 11 7 20  
6 Севилья 11 6 1 4 12 11 1 19  
7 Реал Сосьедад 11 5 2 4 24 21 3 17  
8 Бетис 11 5 2 4 21 20 1 17  
9 Леганес 11 5 2 4 9 8 1 17  
10 Жирона 11 4 3 4 13 16 -3 15  
11 Сельта 11 4 2 5 22 17 5 14  
12 Хетафе 11 3 4 4 15 13 2 13  
13 Эспаньол 11 3 4 4 9 13 -4 13  
14 Леванте 11 2 6 3 12 15 -3 12  
15 Атлетик 11 3 2 6 11 15 -4 11  
16 Депортиво 11 3 2 6 13 20 -7 11  
17 Эйбар 11 2 2 7 6 25 -19 8  
18 Алавес 11 2 0 9 5 16 -11 6  
19 Лас-Пальмас 11 2 0 9 8 28 -20 6  
20 Малага 11 1 1 9 6 23 -17 4  

 


Расписание следующего тура:

Александр Пузик, Football.ua

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