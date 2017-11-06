Испания

Главный тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал безголевую засуху португальца.

В матча 11-го тура Примеры Реал- Лас Пальмас главная звезда мадридцев Криштиану Роналду снова не смог забить. Наставник "галактикос" не оставил это без внимания.

"Вы всегда думаете негативно, а я думаю в позитивном ключе. Кригтиану сделал ассист на Иско, и он очень этим доволен", — приводит слова Роналду goal.com.

"Он рад подарить гол болельщикам. Мы знаем, что он любить забивать, и он очень счастлив, когда забивает. Но его еще прорвет. Он очень полезен для команды".

Команда Зинедина Зидана в родных стенах не испытала проблем с Лас-Пальмасом (3:0).