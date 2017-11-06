Испания

Команда Зинедина Зидана в родных стенах не испытала проблем с Лас-Пльмасом (3:0), Роналду опять не смог отличиться.

Полузащитник мадридского Реала Марко Асенсио рассказал о безголевой серии португальца Криштиану Роналду.

"Реалу все равно, кто забивает голы. Мы — команда. Не обращаем особого внимания, кто отдал ассист. У меня получилось отличится очередным хорошим голом. Зидан доверяет футболистам. Нельзя всегда попадать в основу, но я буду продолжать работать", — цитирует Асенсио Marca.

Реал легко победил Лас-Пальмас в 11-м туре чемпионата Испании. Марко Асенсио сумел отличиться в этом поединке на 56-й минуте, с дальней дистанции отправив мяч в самую девятку.