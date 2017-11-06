"Канониры" готовятся к уходу немца.
Рафинья Алькантара, Getty Images
06 ноября 2017, 15:32
Арсенал заинтересован в трансфере Рафиньи Алькантары из Барселоны. Об этом сообщает AS.
Инициатором данного трансфера выступает лично Арсен Венгер. Он считает Рафинью равноценной заменой для Месута Озила.
Отметим, что 24-летний футболист еще не выходил на поле в нынешнем сезоне. Сейчас у него идет востановление после травмы и он набирает форму.
Напомим, Месут отказался пролонгировать соглашание с клубом, которое закончится летом 2018-го.
Ранее сообщалось, что Рафиньей также интересуются Милан и Ювентус.