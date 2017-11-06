Испания

"Канониры" готовятся к уходу немца.

Арсенал заинтересован в трансфере Рафиньи Алькантары из Барселоны. Об этом сообщает AS.

Инициатором данного трансфера выступает лично Арсен Венгер. Он считает Рафинью равноценной заменой для Месута Озила.

Отметим, что 24-летний футболист еще не выходил на поле в нынешнем сезоне. Сейчас у него идет востановление после травмы и он набирает форму.

Напомим, Месут отказался пролонгировать соглашание с клубом, которое закончится летом 2018-го.

Ранее сообщалось, что Рафиньей также интересуются Милан и Ювентус.