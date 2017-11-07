Испания

Барселона выделила следующие личные цели своего лидера.

Нападающий Барселоны и сборной Аргентины Лионель Месси продолжает добиваться все новых и новых достижений и рекордов.

Несколько дней назад футболист сыграл в своем 600-м матче за Барселону, а также обошел Карлеса Пуйоля по количеству матчей в Ла Лиге, уступая лишь Иньесте и Хави.

Официальный сайт Барселоны выделил следующие три вехи карьеры, которых Месси может достичь в будущем:

1. 100 голов в Лиге чемпионов

Месси находится всего в трех голах от достижения этой цели. Аргентинец в настоящее время имеет 97 мячей в 119 матчах турнира. Ранее он отметился 100-м мячом в Еврокубках, ведь на его счету также есть три гола в Суперкубках Европы.

2. Лидер по количеству голов за один клуб в Европе

На счету Лео в данный момент 523 мяча за Барселону. Для того, чтобы стать рекордсменом по количеству голов за один клуб ему нужно отметиться всего три раза. Нынешний владелец рекорда — Герд Мюллер, который забил 525 голов в Баварии в период с 1965 по 1979 год.

3. Лидер по победам в Ла Лиге

После победы Барселоны в матче против Севильи в минувшие выходные, аргентинец приблизился к 300-й победе в Ла Лиге. Сейчас на его счету 298 выигранных матчей из 393. Выше Месси по количеству голов побед в чемпионате Испании: Маноло Санчис (312), Хави (322), Рауль (327), Субизаррета (333) и Икер Касильяс (334). Месси имеет шанс уже в следующем сезоне стать рекордсменом турнира.

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