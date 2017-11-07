Мадридский Реал всерьез рассчитывает переманить у ПСЖ самого дорогого футболиста современности.
Неймар, getty images
07 ноября 2017, 09:19
Неймар этим летом перебрался из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории футбола.
Боссы парижан создали для бразильца самые комфортные условия, которыми не может похвастаться ни один футболист в мире. Например, Неймар полностью освобожден от оборонительных функций во время матчей.
Однако, сказка Неймара в Париже может продлиться недолго. Испанское издание Mundo Deportivo уверяет, что сейчас президент Реала Флорентино Перес обдумывает план, чтобы переманить Неймара.
Босс клуба рассчитывает подписать игрока к окончанию контракта Криштиану Роналду (2021 год). При этом понятно, что в ПСЖ никто не думает расставаться с бразильцем.
Добавим, что еще будучи игроком Сантоса Неймар был близок к переходу в Реал, но в последний момент его увела Барселона.