Испания

Мадридский Реал всерьез рассчитывает переманить у ПСЖ самого дорогого футболиста современности.

Неймар этим летом перебрался из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро и стал самым дорогим футболистом в истории футбола.

Боссы парижан создали для бразильца самые комфортные условия, которыми не может похвастаться ни один футболист в мире. Например, Неймар полностью освобожден от оборонительных функций во время матчей.

Однако, сказка Неймара в Париже может продлиться недолго. Испанское издание Mundo Deportivo уверяет, что сейчас президент Реала Флорентино Перес обдумывает план, чтобы переманить Неймара.

Босс клуба рассчитывает подписать игрока к окончанию контракта Криштиану Роналду (2021 год). При этом понятно, что в ПСЖ никто не думает расставаться с бразильцем.

Добавим, что еще будучи игроком Сантоса Неймар был близок к переходу в Реал, но в последний момент его увела Барселона.