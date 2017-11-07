Испания

Молодой защитник Аякса Матейс де Лигт привлек внимание со стороны испанского гранда.

Де Лигт является одним из самых перспективных голландских футболистов. В мае он стал самым молодым игроком в истории финалов Лиги Европы, когда вышел в стартовом составе Аякса на матч против Манчестер Юнайтед.

Mundo Deportivo сообщает, что внимание на Матейса обратила Барселона. В клубе считают, что он идеально подходит под модель игры команды.

Ожидается, что "сине-гранатовые" попытаются подписать этого футболиста летом следующего года.

Недавно 18-летний защитник продлил контракт с Аяксом до 2021 года.

Де Лигт присоединился к Аяксу в 2009 году, а в сентябре 2016 года дебютировал за первую команду в матче Кубка Нидерландов против Виллем II.