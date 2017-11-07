Испания

Защитник Коринтианс Гильерме Арана в январе может перебраться в Испанию.

Интерес к 20-летнему защитнику Коринтианс Гильерме Аране ранее проявляли Атлетико и Севилья, а теперь и Барселона решила повнимательнее присмотреться к игроку юниорской сборной Бразилии.

Арана, сыгравший в 2017 году за Коринтианс во всех турнирах 50 матчей (2 гола), рассматривается руководством Барсы как потенциальная замена Жорди Альбе – сообщает Diario Sport.

Лидер чемпионата Бразилии в настоящий момент испытывает серьезные финансовые трудности, поэтому уже в январе готов расстаться с рядом лидеров команды. По неофициальным данным, Коринтианс собирается продать Арану за сумму от 12-ти до 15 миллионов евро.

Оценить возможности потенциального игрока Барселоны вы можете на видео

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