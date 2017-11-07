Испания

Форвард Реала Криштиану Роналду заключил пари со своими одноклубниками.

Лучший игрок года по версии ФИФА Криштиану Роналду не расстраивается из-за своей голевой засухи в чемпионате Испании.

В то время как в Лиге чемпионов он отметился шестью голами в четырех матчах, в Примере на его счету всего один гол в семи поединках.

Как сообщает радио Onda Cero, после очередного матча без забитого гола против Лас-Пальмас (3:0), Роналду в раздевалке заключил пари с двумя товарищами по команде. Португалец заявил, что закончит сезон на первой строчке в гонке бомбардиров.

Напомним, что после 11 туров главным голеадором чемпионата является форвард Барселоны Лионель Месси, отметившийся уже 12-ю голами.