Испания

Руководство Атлетико недовольно нынешней формой нападающего команды Антуана Гризманна.

Отлично отыгравший минувший сезон, в нынешнем форвард Атлетико Антуан Гризманн напоминает бледную тень себя самого, что заставило руководство "матрасников" задуматься о его продаже.

В нынешнем сезоне Гризманн сыграл 13 матчей в чемпионате Испании и Лиге чемпионов, в которых забил всего три мяча, и это совсем не те показатели, которых ждали от француза, летом подписавшего новый контракт с клубом на значительно улучшенных условиях.

С учетом того, что зимой атакующую мощь Атлетико усилят форвард Диего Коста и вингер Витоло, вполне вероятно, что, как сообщает As, мадридский клуб может принять решение продать Антуана. При этом еще один нападающий команды Фернандо Торрес сам выразил желание ее покинуть.

В новом контракте Гризманна клаусула увеличена со ста до двухсот миллионов евро, однако она будет уменьшена перед открытием зимнего трансферного окна, чтобы вновь привлечь внимание Манчестер Юнайтед, Баварии и Барселоны, интересовавшихся французом, а также других потенциальных покупателей.

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