Испания

Барселона и Монако договорились о трансфере, но игрок отказал каталонцам.

Прошлым летом Монако принял предложение Барселоны по Килиану Мбаппе, однако сам нападающий не захотел уезжать в Испанию. Об этом сообщает L' Equipe.

Напомним, что 18-летний талант ушел в аренду в ПСЖ до конца сезона с правом выкупа. Парижане могут заплатить за него 160 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

Отметим, что Мбаппе стал самым молодым автором 20 голов в Лиге 1 за последние 40 лет.

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